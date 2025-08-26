YÖK’ten açıklama geldi: “ÖSYM’nin Türk öğrencileri mağdur ettiği iddiası asılsızdır”

Bazı sosyal medya paylaşımlarında dile getirilen “ÖSYM’nin 400 bin yabancı öğrenciyi sınavsız şekilde üniversitelere yerleştirdiği” yönündeki iddialara Yükseköğretim Kurulu’ndan yanıt geldi. YÖK’ten yapılan açıklamada, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı ve kamuoyunun yanıltılmaya çalışıldığı belirtildi.

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER YKS’YE GİRMİYOR

Açıklamada, Türkiye’de uluslararası öğrencilerin Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile değil, Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (TR-YÖS) ve uluslararası geçerliliği olan sınav sonuçlarıyla yerleştiği vurgulandı. YÖK, yabancı öğrencilerin YKS kontenjanlarını kullanmadığını ve sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının YKS’ye başvurabildiğini hatırlattı.

KONTENJANLAR SINIRLI

Uluslararası öğrencilere ayrılan kontenjanların her program için ayrı ayrı belirlendiğini aktaran YÖK, “Uluslararası öğrenci oranı toplam öğrenci sayısının yüzde beşi civarındadır. Kontenjanlar üniversitelerin teklifi ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile belirlenmektedir” ifadelerine yer verdi.

Açıklamada, Türkiye’de öğrenim gören yabancı öğrencilerin önemine dikkat çekilerek şu ifadeler kullanıldı:

“Uluslararası öğrencilerin kabulü üniversitelerce onaylanan uluslararası sınavlar ile TR-YÖS puanları doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Türkiye’de öğrenim gören bu öğrenciler, ülkeler arası dostluk köprüleri kurmalarıyla büyük önem taşımaktadır. Bugün 194’ü bulan ülkede Türk üniversitelerinden uluslararası mezunlarımız bulunmaktadır. Bu kimseler ülkemizde edindikleri bilgi ve becerilerini, kendi ülkeleriyle ilişkilerimize olumlu katkı sağlayacak şekilde geleceğe taşımışlardır.”

YÖK, kamuoyunun resmi kurumların şeffaf biçimde paylaştığı bilgilere itibar etmesi gerektiğini belirterek, “Ülkemizin eğitim sistemine ve uluslararası ilişkilerimize zarar vermeye dönük asılsız iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur” açıklamasında bulundu.