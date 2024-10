2024’te emekli olacaklar dikkat! Bu haber sizi ilgilendiriyor

2024'te emekli olacakların, 2025'te emekli olacaklara göre yüzde 30'dan fazla emekli aylığı alacağı yönündeki hesaplamalar kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Bu farkların neden oluştuğu ve çözüm önerileriyle ilgili rapor hazırlanacağı duyurulmuştu.

AK Parti'den Maaş Farklarıyla İlgili Açıklama

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emekli maaş farklarıyla ilgili yaptığı açıklamada, geçmiş yıllardaki maaş bağlama oranları ve usullerinin devam ettiğini belirtti. Güler, "Şu anda bize bu farkların oluşabileceğine dair resmi bir rapor ulaşmadı" dedi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) statülerine bakıldığında ise 2024-2025 döneminde belirgin bir fark gözlemlenmediğini vurguladı.

SGK Uzmanı: "Maaş Farkı Yüzde 35’e Kadar Çıkabilir"

Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz ise yaptığı değerlendirmede, emekli maaşı hesaplama sistemine göre 2024 ve 2025 yılları arasında yüzde 35'e varan maaş farkları oluşabileceğini ifade etti. Yılmaz, bu farkların enflasyon oranlarına bağlı olduğunu ve enflasyonda yapılacak güncellemelerin maaş farklarını değiştirebileceğini belirtti.

Maaş Farkı İçin Hangi Formüller Masada?

Uzmanlara göre maaş farklarının oluşmasının temel nedeni, güncelleme katsayısı. 2025'te emekli olacaklara ‘refah payı’ adı altında ek bir ödeme yapılabileceği ve emekli maaşlarının asgari ücrete endekslenebileceği konuşuluyor. Ayrıca, emekli maaş hesaplama sisteminde köklü değişiklikler yapılması gerektiği ve çalışma hayatında kalmayı teşvik edecek yeni formüllerin masada olduğu ifade ediliyor.

Maaş Farkı Düzenlemesi Yapılacak mı?

Maaş farklarına ilişkin düzenlemenin yapılıp yapılmayacağı ise hala belirsizliğini koruyor. Ekim, Kasım ve Aralık aylarında açıklanacak enflasyon verileriyle birlikte bu konuda daha net bir karar alınması bekleniyor. Özellikle Aralık ayında bütçe rakamlarının açıklanmasıyla hareketli bir süreç öngörülüyor.

Enflasyon Farkı Ne Kadar Olacak?

Eylül ayı itibarıyla emeklilerin alacağı 3 aylık enflasyon farkı yüzde 8.92 olarak hesaplandı. Eğer yıl sonuna kadar her ay yüzde 1 enflasyon artışı olursa fark yüzde 12.22’ye, her ay yüzde 2 artış olursa yüzde 15.59’a, her ay yüzde 3 artış olması durumunda ise yüzde 19.32’ye ulaşacak.

En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak?

Halen 12 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşının, 2024 yılında 14 bin TL ile 15 bin TL arasında olması bekleniyor. Ancak kök maaşı düşük olan emekliler için sıfır zam riski bulunduğundan, hükümetin bu konuda iyileştirme yapması beklentisi var.