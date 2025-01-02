2025’te dul ve yetim maaşı ne kadar olacak

2025 yılı Ocak ayında sosyal destek ödemelerinde artış bekleniyor. Temmuz 2024’te %24,73 oranında zam yapılan dul ve yetim aylıkları, memur maaşlarına uygulanacak Ocak 2025 zammıyla yeniden güncellenecek. Bu kapsamda işsizlik ödeneği, yaşlılık aylığı ve engelli maaşı gibi diğer sosyal destek ödemelerinin de artması öngörülüyor.

2025’te Dul ve Yetim Aylığı Ne Kadar Olacak?

Dul ve yetim maaşlarına yapılacak zam, memur maaşlarına uygulanacak artışla aynı oranda olacak. Merkez Bankası’nın enflasyon tahminine göre, Ocak ayında memur maaşlarına %12 oranında zam bekleniyor. Bu artışın dul ve yetim aylıklarına da yansımasıyla birlikte, milyonlarca vatandaş için gelir artışı sağlanacak.

Yeni düzenlemeyle dul ve yetim maaşı alanların, 2025 yılı boyunca artan sosyal desteklerden daha fazla yararlanması hedefleniyor.

Güncel Dul ve Yetim Aylıkları (Temmuz 2024 Zamlarıyla):

%25 hisse oranıyla: 3.125 TL

%50 hisse oranıyla: 6.250 TL

%75 hisse oranıyla: 9.375 TL

Ocak 2025'te yapılacak %12 zamla birlikte, bu tutarlara ek bir artış sağlanacak.

Dul ve Yetim Aylığına Başvuru Şartları

Dul ve yetim aylığından yararlanmak isteyenlerin aşağıdaki koşulları sağlaması gerekiyor:

Sigortalı Durumu: Sigortalının 4(a) (SSK) veya 4(b) (BAĞ-KUR) kapsamında olması.

Prim Gün Sayısı:En az 1.800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş olmalı.

4(a) kapsamındaki sigortalılar için en az 5 yıldır sigortalı olunup toplam 900 gün sigorta primi ödenmiş olmalı.

Başvuru için Sosyal Güvenlik İl veya Merkez Müdürlüklerine, "Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesi" ile müracaat edilmesi gerekiyor.

Kimler Başvuru Yapabilir?

Dul ve yetim aylığı bağlanabilecek kişiler şunlardır:

Vefat eden sigortalının eşleri, çocukları ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler.

Hak sahiplerinin, yukarıda belirtilen prim gün sayısı ve sigorta şartlarını karşılaması gerekiyor.

Bu düzenlemeler, sosyal destek ödemelerinden yararlanan milyonlarca kişinin gelirlerini artırmayı hedefliyor.