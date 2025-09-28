28 Eylül 2025 akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir’de benzin, motorin ve LPG ne kadar?
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle akaryakıt fiyatları takip ediliyor. 28 Eylül 2025 Pazar günü için İstanbul (Avrupa–Anadolu), Ankara ve İzmir’de güncel benzin, motorin ve LPG litre fiyatları açıklandı
Yayınlanma: Güncellenme:
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzin: 53,15 TL
Motorin: 54,44 TL
LPG: 26,51 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzin: 52,99 TL
Motorin: 54,30 TL
LPG: 25,88 TL
ANKARA
Benzin: 53,98 TL
Motorin: 55,43 TL
LPG: 26,40 TL
İZMİR
Benzin: 54,31 TL
Motorin: 55,75 TL
LPG: 26,33 TL