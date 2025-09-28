28 Eylül 2025 akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir’de benzin, motorin ve LPG ne kadar?

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle akaryakıt fiyatları takip ediliyor. 28 Eylül 2025 Pazar günü için İstanbul (Avrupa–Anadolu), Ankara ve İzmir’de güncel benzin, motorin ve LPG litre fiyatları açıklandı

28 Eylül 2025 akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir’de benzin, motorin ve LPG ne kadar?
İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 53,15 TL
Motorin: 54,44 TL
LPG: 26,51 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 52,99 TL
Motorin: 54,30 TL
LPG: 25,88 TL

ANKARA

Benzin: 53,98 TL
Motorin: 55,43 TL
LPG: 26,40 TL

 İZMİR

Benzin: 54,31 TL
Motorin: 55,75 TL
LPG: 26,33 TL

