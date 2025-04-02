81 ilde zorunlu hale geldi! Yeni düzenleme bugün başladı

Binalarda enerji tasarrufunu artırmayı hedefleyen yeni uygulama, bugünden itibaren 81 ilde zorunlu hale geldi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
81 ilde zorunlu hale geldi! Yeni düzenleme bugün başladı
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Yeni düzenlemeyle birlikte, ısıtma ve soğutma maliyetlerinin düşürülmesi, enerji kaynaklarının daha verimli kullanılması ve çevresel sürdürülebilirliğe katkı sunulması amaçlanıyor.

Binaların termal performansı, ısı transferi, ısıtma ve soğutma gereksinimleri gibi kriterler, TSE tarafından belirlenen standartlara göre yeniden düzenlendi. Bu kapsamda, konfor şartları korunarak enerji faturalarında yüzde 25'e varan düşüş sağlanması öngörülüyor.

Yeni standartlar sayesinde, her yıl inşa edilecek binalarda toplam 2,5 teravat saat enerji tasarrufu hedefleniyor. Bu miktar, Atatürk Barajı'nın üç aylık enerji üretimine eşdeğer bir kazanım anlamına geliyor.

Enerji tüketimini minimize etmeyi amaçlayan bu düzenleme, hem bireysel bütçelere hem de ülke ekonomisine önemli katkılar sunacak.

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