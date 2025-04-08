ABD imparatorluğu sona erdi mi? Çok kutuplu dünya düzeni başladı

Ekonomist Serhat Latifoğlu’na göre ABD’nin açıkladığı yeni gümrük tarifeleri, sadece ticari bir hamle değil, aynı zamanda Batı’nın hegemonyasının sonunu simgeliyor. “ABD eski gücünü kaybetti. Siyasi ve askeri anlamda da ciddi gerileme içinde. Trump döneminde atılan adımlar aslında bu yenilginin kabulüdür,” diyor Latifoğlu.

Yıllardır uyguladığı neoliberal politikalarla dünya ekonomisinde etkili olan ABD, artık üretime odaklı yeni bir model arayışında. Yaptırım gücünü kaybeden Washington, ekonomisini yeniden yapılandırma yoluna gitti.

Peki ABD, bu süreçte Çin gibi yükselen güçlerle rekabet edebilir mi? Latifoğlu bu soruya net yanıt veriyor: “Çin’e diş geçirmesi mümkün değil. Çin, BRICS gibi oluşumların öncüsü, Kuşak-Yol Girişimi ile küresel bağlantılar kuruyor ve kendi kendine yetebilecek seviyeye gelmiş durumda.”

Latifoğlu, ABD’nin finansal araçlarla egemenliğini koruma çabasının artık karşılık bulmadığını söylüyor. “1945’te ABD, dünya ekonomisinden yüzde 50 pay alıyordu. Şimdi bu oran yüzde 15-16 seviyelerine geriledi,” diyerek değişimin büyüklüğüne işaret ediyor.

Artık neoliberal sistemin miadını doldurduğu, yerine daha çok üretime ve bölgesel iş birliklerine dayalı bir sistemin geleceği vurgulanıyor. Bu dönüşümün Türkiye için de fırsatlar barındırdığına dikkat çeken Latifoğlu, şu değerlendirmeyi yapıyor:

“Amerika’ya daha fazla ihracat yapma potansiyeli doğdu. Ama aynı zamanda Çin başta olmak üzere Asya ülkeleri Türkiye’ye yatırım yapabilir. Türkiye’nin BRICS ile iş birliği kurması yararlı olacaktır. Batı’nın hegemonyasının bittiği bu dönemde Türkiye’nin her fırsatı iyi değerlendirmesi gerekiyor.”