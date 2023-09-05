Aile destek ödemesi ne zaman yatacak? Destek ödemesi arttı mı?

2022 yılının Haziran ayında uygulanmaya başlayan aile destek ödemesi ne zaman yatacak vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Normalde 12 ay boyunca devam edecek olan bu destek ödemesi 2024 Haziran ayına kadar uzatıldı ve halen yapılıyor. Ancak Aile Destek ödemeleri ne zaman yatırılacak merak ediliyor!

AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK? BU AY KAÇ PARA YATIYOR?

Aile Destek programı başlatıldığı günden bu yana düşük gelirli ailelere büyük oranda ekonomik olarak yardımcı olmaktadır. Aile Destek Programı hanedeki kişi başına düşen aylık gelire göre ailelere aşağıdaki ödemeleri sağlamaktadır:

Aylık geliri 450 TL ve altında olan ailelere ise 1.250 TL yardım sağlanıyor

Aylık geliri 450 TL'nin üzerinde ancak 911,15 TL ve altında olan aileler 1.100 TL alıyor

Aylık geliri 911,15 TL'nin üzerinde ancak 1.372,30 TL ve altında olan aileler 950 TL alıyor

Aylık geliri 1.372,30 TL'nin üzerinde ancak 1.833,45 TL'nin altında olan ailelere 850 TL yardım sağlanıyor

Bu tabloya göre yapılan ödemeler kişilerin Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numaralarına göre ödenmekte. Her ayın 15'inden sonra yapılan ödemeler kişiye göre değişmekte. Bu sebeple bu ayın sonlarına doğru bu ödemenin yapılacağını düşünebilirsiniz.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ ALMAK İÇİN NE YAPMALIYIZ?

Aile Destek ödemesi ne zaman yatacak sorusunu cevapladığımıza göre şimdi de bu ödemeyi nasıl alabiliriz ona geçelim. Bu ödemeyi alabilmek için gerekli olan şartları sağlıyor olmanız gerekmekte. Aile Destek Ödemelerinden yararlanmak için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na başvurulması gerekmektedir. Başvurular e-Devlet Kapısı veya Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakıfları üzerinden yapılabilecek. Aile Destek Ödemeleri ihtiyaç sahibi ailelerin temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmaktadır. Bu ödemeler ailelere gıda, giyim, sağlık ve eğitim gibi alanlarda destek sağlıyor. Bu desteği alabilmek için belirtilen rakamlar arasında kişi başına düşen gelire sahip olmalı ve destek için talepte bulunmalısınız.