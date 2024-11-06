Akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi! Güncel fiyatlar açıklandı

ABD'de bugün yapılacak Başkanlık seçimleri öncesi, piyasalardaki belirsizlik petrol fiyatlarını aşağı yönlü etkiledi. Seçim sonuçlarının, ABD gibi büyük petrol tüketen bir ülkede ekonomik hareketliliği ve petrol talebini doğrudan etkilemesi bekleniyor. Sektör kaynakları, petrol fiyatlarındaki bu düşüşün akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansımasını öngörüyor.

Güncel Akaryakıt Fiyatları:

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 42.72 TL

Motorin: 42.74 TL

LPG: 25.49 TL

Ankara

Benzin: 43.26 TL

Motorin: 43.35 TL

LPG: 26.04 TL

İzmir

Benzin: 43.70 TL

Motorin: 43.84 TL

LPG: 25.94 TL

Adana

Benzin: 43.96 TL

Motorin: 44.05 TL

LPG: 26.04 TL

Osmaniye

Benzin: 43.96 TL

Motorin: 44.05 TL

LPG: 25.79 TL

Edirne

Benzin: 43.46 TL

Motorin: 43.64 TL

LPG: 26.09 TL