Akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi! Güncel fiyatlar açıklandı

Petrol fiyatlarındaki düşüş trendi başladı. Araç sahipleri, benzin, motorin ve LPG fiyatlarını yakından takip ediyor. Peki, yeni haftada akaryakıt fiyatlarında indirim veya zam var mı? İşte 6 Kasım 2024 itibarıyla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi! Güncel fiyatlar açıklandı
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ABD'de bugün yapılacak Başkanlık seçimleri öncesi, piyasalardaki belirsizlik petrol fiyatlarını aşağı yönlü etkiledi. Seçim sonuçlarının, ABD gibi büyük petrol tüketen bir ülkede ekonomik hareketliliği ve petrol talebini doğrudan etkilemesi bekleniyor. Sektör kaynakları, petrol fiyatlarındaki bu düşüşün akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansımasını öngörüyor.

Güncel Akaryakıt Fiyatları:

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 42.72 TL
Motorin: 42.74 TL
LPG: 25.49 TL
Ankara

Benzin: 43.26 TL
Motorin: 43.35 TL
LPG: 26.04 TL
İzmir

Benzin: 43.70 TL
Motorin: 43.84 TL
LPG: 25.94 TL
Adana

Benzin: 43.96 TL
Motorin: 44.05 TL
LPG: 26.04 TL
Osmaniye

Benzin: 43.96 TL
Motorin: 44.05 TL
LPG: 25.79 TL
Edirne

Benzin: 43.46 TL
Motorin: 43.64 TL
LPG: 26.09 TL

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