Akaryakıt ve Alkole Yapılacak Zam Oranı Belli Oldu! ÖTV Tutarı Artacak

Alkollü içecekler ve akaryakıtta Özel Tüketim Vergisi tutarında artış yapılacak.

ÖTV zammı yüzde 25,6 olarak belirlendi. ÖTV tutarları benzinde 7 lira 52 kuruştan 9 lira 44 kuruşa, motorinde 7 lira 5 kuruştan 8 lira 85 kuruşa çıkacak.

Bu rakamlara yüzde 20'lik KDV tutarı da eklendiğinde benzinde en az 2,3 liralık motorinde ise 2,16 liralık artış bekleniyor.