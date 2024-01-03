Akaryakıt ve Alkole Yapılacak Zam Oranı Belli Oldu! ÖTV Tutarı Artacak

Enflasyon verilerinin ardından, alkol ve akaryakıta gelecek ÖTV zammı da belli oldu. ÖTV tutarı yüzde 25,6 artacak.

Akaryakıt ve Alkole Yapılacak Zam Oranı Belli Oldu! ÖTV Tutarı Artacak

Alkollü içecekler ve akaryakıtta Özel Tüketim Vergisi tutarında artış yapılacak.

ÖTV zammı yüzde 25,6 olarak belirlendi. ÖTV tutarları benzinde 7 lira 52 kuruştan 9 lira 44 kuruşa, motorinde 7 lira 5 kuruştan 8 lira 85 kuruşa çıkacak.

Bu rakamlara yüzde 20'lik KDV tutarı da eklendiğinde benzinde en az 2,3 liralık motorinde ise 2,16 liralık artış bekleniyor.

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