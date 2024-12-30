Altın ve dolar yatırımcıları dikkat! İslam Memiş'ten kritik tarih

2024 yılı boyunca altının yatırımcısına önemli kazançlar sağladığını belirten İslam Memiş, gram altının yıl başında 2000 lira seviyesindeyken yıl sonunda 3000 lira civarına ulaştığını ve yatırımcısına %50 kazanç sağladığını ifade etti.

Memiş, altın piyasasındaki sessizliğin 20 Ocak’a kadar devam edeceğini, bu tarihten sonra dalgalanmaların başlayabileceğini belirtti. “20 Ocak itibarıyla gram altının 3000 lira seviyesinin altındaki her fiyat alım fırsatıdır. 2025'te gram altında 4000-4500 lira, ons altında ise 3000-3500 dolar beklentimiz sürüyor. Altını olan yatırımcılar için henüz bozma zamanı değil. Düğün yapacaklar ya da yatırım fırsatı arayanlar için düşüşler değerlendirilmelidir,” dedi.

DOLARDA 2025 ÖNGÖRÜSÜ

Dolar kuruna dair tahminlerini de paylaşan İslam Memiş, doların 2025'in ilk yarısında 37-38 lira seviyelerine ulaşabileceğini belirtti. Ancak doların, diğer yatırım araçlarına kıyasla daha düşük getiri sağladığını ifade ederek, “Dolarda yukarı yönlü hareketler bekleniyor, ancak en az kazanç sağlayan yatırım aracı olmaya devam edecek,” dedi.

20 OCAK: TRUMP VE JEOPOLİTİK GERİLİMLER ETKİLİ OLABİLİR

Memiş, özellikle ABD-Çin ticaret ilişkileri ve Donald Trump’ın başkanlığı devralması gibi gelişmelerin piyasalar üzerinde etkili olabileceğine dikkat çekerek, yatırımcıları bu tarih öncesinde planlamalarını yapmaya çağırdı.