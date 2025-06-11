Altının kilogram fiyatı düştü

Önceki gün 4 milyon 230 bin liradan kapanan altının kilogramı, böylece yüzde 0,3 oranında düşüş kaydetti.

Gün içinde en düşük 4 milyon 218 bin lira, en yüksek ise 4 milyon 233 bin lira seviyeleri görüldü.

Altın piyasasında toplam işlem hacmi 2 milyar 254 milyon 822 bin lira olurken, işlem miktarı ise 534,31 kilogram olarak kayıtlara geçti.

Tüm kıymetli metallerde toplam işlem hacmi 2 milyar 361 milyon 724 bin lirayı aştı.

Günün en fazla işlem yapan kurumları arasında Dünya Katılım Bankası, AG Kıymetli Madenler, NM Global Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankası yer aldı.