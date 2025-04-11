Altının kilogram fiyatı yine yükseldi!
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günü yüzde 2,8’lik artışla 3 milyon 989 bin liradan tamamladı. Dün 3 milyon 880 bin liradan kapanan altın, gün içinde en düşük 3 milyon 950 bin, en yüksek ise 3 milyon 998 bin lirayı gördü.
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Altın piyasasında işlem hacmi 6 milyar 304 milyon 62 bin 620 lira olurken, toplam işlem miktarı 1.594,51 kilogram olarak kaydedildi.
Tüm kıymetli metallerdeki toplam işlem hacmi ise 6 milyar 696 milyon 417 bin 736 lira olarak gerçekleşti.
Bugün altın borsasında en fazla işlem yapan kurumlar arasında NMGlobal Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Vakıf Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler ve Ziraat Bankası yer aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı