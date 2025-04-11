Altının kilogram fiyatı yine yükseldi!

Altın piyasasında işlem hacmi 6 milyar 304 milyon 62 bin 620 lira olurken, toplam işlem miktarı 1.594,51 kilogram olarak kaydedildi.

Tüm kıymetli metallerdeki toplam işlem hacmi ise 6 milyar 696 milyon 417 bin 736 lira olarak gerçekleşti.

Bugün altın borsasında en fazla işlem yapan kurumlar arasında NMGlobal Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Vakıf Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler ve Ziraat Bankası yer aldı.