Arel Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Dirican "vergide adaletsizlik" hakkında konuştu

Hükümet vergide adaleti sağlayamıyor. Vergi kayıpları artıyor. Ekonomistler özellikle borsa alanında yıllık 300 milyon dolarlık ek vergi geliri imkanı olduğunu ifade ediyor. Vergi kayıpları olan alanlara odaklanılması gerektiği kaydediliyor.

Editör: Dilek Doğan

Borsa ve kripto paralarda vergi tartışmaları gündemde. Ancak hükümet kazanca dayalı gelir vergisi öngörmüyor. Ekonomistler özellikle borsa alanında ek vergi geliri sağlanabileceğini ifade ediyor.

Arel Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cüneyt Dirican, borsanın dışında birçok alanda vergi kaybı olduğuna dikkat çekti.

Dirican, yurt dışı yatırımlarından da vergi alınmadığını ifade etti. Dirican, vergi gelirler kadar faiz giderlerine de odaklanılması gerektiğini kaydetti.


Doç. Dr. Cüneyt Dirican, faiz giderlerinin ciddi rakamlara ulaştığını belirtti.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# vergi # adaletsiz
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