Aydın'da portakal 2 lirayı gördü! 15 yılda meyve veren ağaçlarını kestirmek için sıraya girdiler

Çiftçi çıkış yolu bulamıyor. İyice köşeye sıkıştı. Yıllarca baktıkları ağaçlarını gözden çıkardı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinden yükseliyor çiftçinin feryadı. Ama duyan yok. Hamzalı Mahallesi'nde portakal üretimi yapan çiftçiler artan girdi maliyetlerine yetişemiyor.

Ekonomik kayıp yetmezmiş gibi bir de Akdeniz Sineği üreticilerin başına bela oluyor.

İyi portakal 2 lira, daha küçüğü ise 1 lira 40 kuruş... Üretici bu duruma daha fazla direnemiyor. Kimi ağaçlarını kestirdi, kimi de sırasını bekliyor.

Verdikleri emek boşa gitti. Portakal üreticisi gelecek sezon ne yapacak bilinmez ama bu yılı büyük bir zararla kapatıyor.