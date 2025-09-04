Bakan Bolat açıkladı: Türkiye’nin tarım ve gıda üretimi 22 yılda 3 kat arttı!

Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği (IAOM) Avrasya Bölge Başkanlığı tarafından düzenlenen “4’üncü IAOM Eurasia Konferansı ve Sergisi”, “Tarımda Kadının Yeri” ana temasıyla İstanbul’da başladı. Etkinliğin açılışına katılan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, tarım ve gıda sektörünün Türkiye ekonomisindeki kritik rolüne dikkat çekti.

Bolat, ‘‘Tarım ve gıda sektörü; milli gelirdeki payı, istihdamdaki payı, iç ve dış ticaretteki payı itibariyle çok büyük önem taşımaktadır. Türkiye’de tarım ve gıda da üretimi son 22 yılda dolar bazında 3 kat arttı. 24 milyar dolardan 74,5 milyar dolara yükseldi. Tarladan marketlere kadar uzanan zincire baktığımızda 10 milyona yakın insanımızın bu sektörden ekmek yediğini, iş yaptığını söyleyebiliriz’’ diye konuştu.

TÜRKİYE’NİN KENDİNE YETEN ÜLKE KONUMU

Türkiye’nin üretim kapasitesine dikkat çeken Bolat, artan nüfusa ve turizm hareketliliğine rağmen gıda arzında sıkıntı yaşanmadığını belirtti:

‘‘Son 22 yılda nüfusumuz 65 milyon kişiden 86 milyon kişiye yaklaştı. Ayrıca 12 milyon turiste ev sahipliği yaparken 62 milyon turiste ev sahipliği yapan bir konuma geldik. Bereketli verimli topraklarımızda hemen her tür ürünün üretimini yapabiliyoruz, güzel bir coğrafyaya sahibiz. Türkiye dünyada kendi kendine yeten nadir ülkelerden biri konumundadır.’’

İHRACATTA 10 KAT ARTIŞ

Bakan Bolat, Türkiye’nin tarım ve gıda alanında ihracat başarısına da değindi. ‘‘Önceliğimiz vatandaşlarımızın gıda arz güvenliğidir. Ondan sonra üretimin fazlası olduğunda ihracat yoluyla da yurt dışına ürünlerimizi ihraç etme yükümlülüğümüz var. Bu anlamda da ülkemiz önemli bir aşama kaydetti. Üretimimizi dolar bazında 3 kat artırırken ihracat olarak da 22 yılda 3 milyar dolardan 32,5 milyar dolar ihracata geçen yıl ulaştık. Yaklaşık 10 kat ihracat artışı oldu’’ dedi.