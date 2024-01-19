Bakan Mehmet Şimşek'ten seçim ekonomisi iddialarıyla ilgili açıklama

Bazı basın yayın organlarında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Şimşek'ten 31 Mart'a kadar kesenin ağzının açılmasını istedi" iddiası yer almıştı. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) açıklama yapmış ve iddiaların doğru olmadığını bildirmişti.

BAKAN MEHMET ŞİMŞEK'TEN SEÇİM EKONOMİSİ AÇIKLAMASI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de sosyal medya hesabından söz konusu iddialarla ilgili açıklama yaptı.

Bakan Mehmet Şimşek, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin paylaşımını alıntılayarak, "seçim ekonomisi" iddialarını yanıtladı.

OVP bütçe hedeflerine işaret eden Şimşek, "Seçim ekonomisi iddiaları gerçeği yansıtmıyor. 2024 yılında bütçe hedeflerimizi tutturmakta kararlıyız. Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü destekleriyle program hedeflerimize ulaşmak için gerekli politikaları kararlılıkla uyguluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.