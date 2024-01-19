Bakan Mehmet Şimşek'ten seçim ekonomisi iddialarıyla ilgili açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Seçim ekonomisi iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirten Bakan Mehmet Şimşek, "2024 yılında bütçe hedeflerimizi tutturmakta kararlıyız." dedi.

Bakan Mehmet Şimşek'ten seçim ekonomisi iddialarıyla ilgili açıklama

Bazı basın yayın organlarında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Şimşek'ten 31 Mart'a kadar kesenin ağzının açılmasını istedi" iddiası yer almıştı. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) açıklama yapmış ve iddiaların doğru olmadığını bildirmişti.

BAKAN MEHMET ŞİMŞEK'TEN SEÇİM EKONOMİSİ AÇIKLAMASI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de sosyal medya hesabından söz konusu iddialarla ilgili açıklama yaptı.

Bakan Mehmet Şimşek, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin paylaşımını alıntılayarak, "seçim ekonomisi" iddialarını yanıtladı.

OVP bütçe hedeflerine işaret eden Şimşek, "Seçim ekonomisi iddiaları gerçeği yansıtmıyor. 2024 yılında bütçe hedeflerimizi tutturmakta kararlıyız. Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü destekleriyle program hedeflerimize ulaşmak için gerekli politikaları kararlılıkla uyguluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İyi Parti'de istifa dalgası büyüyor! Kurucular Kurulu Üyesi Başak Karataş istifa ettiİyi Parti'de istifa dalgası büyüyor! Kurucular Kurulu Üyesi Başak Karataş istifa ettiSiyaset

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Mehmet Şimşek # seçim # ekonomi
Çok Okunanlar
Kayseri'de 3.7 büyüklüğünde deprem
Kayseri'de 3.7 büyüklüğünde deprem
Enfeksiyon hastalıkları tırmanışa geçti! Sürekli çoğalıyor! Sağlık Bakanı Koca açıkladı!
Enfeksiyon hastalıkları tırmanışa geçti! Sürekli çoğalıyor! Sağlık Bakanı Koca açıkladı!
Japon uzman açıkladı! O ilçe depremde güvenli
Japon uzman açıkladı! O ilçe depremde güvenli
Kanserde yaş düşüyor! Artık gençlerde bile çok sık görülüyor!
Kanserde yaş düşüyor! Artık gençlerde bile çok sık görülüyor!
Sakın bunları kullanmayın! Beyni öldürüyor, inmeye neden oluyor!
Sakın bunları kullanmayın! Beyni öldürüyor, inmeye neden oluyor!
Öne Çıkanlar MSB: "2 BİN 477 MAĞARA VE SIĞINAK İMHA EDİLDİ" | Ulusal Haber MSB: "2 BİN 477 MAĞARA VE SIĞINAK İMHA EDİLDİ" | Ulusal Haber İbn-i Sina'dan sinirleri güçlendiren karışım! İbn-i Sina'dan sinirleri güçlendiren karışım!