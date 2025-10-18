Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? 19 Ekim 2025 akaryakıt fiyat listesi
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar pompa fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. 19 Ekim Cumartesi günü itibarıyla akaryakıt fiyatlarında herhangi bir zam ya da indirim bulunmuyor. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin, motorin ve LPG fiyatları...
Yayınlanma: Güncellenme:
Brent petrol fiyatlarındaki oynaklık ve dövizdeki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor.
Ancak 19 Ekim Cumartesi itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı.
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzin: 52.18 TL
Motorin: 53.27 TL
LPG: 27.71 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzin: 52.00 TL
Motorin: 53.13 TL
LPG: 27.08 TL
ANKARA
Benzin: 53.03 TL
Motorin: 54.29 TL
LPG: 27.60 TL
İZMİR
Benzin: 53.35 TL
Motorin: 54.61 TL
LPG: 27.53 TL