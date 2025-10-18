Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? 19 Ekim 2025 akaryakıt fiyat listesi

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar pompa fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. 19 Ekim Cumartesi günü itibarıyla akaryakıt fiyatlarında herhangi bir zam ya da indirim bulunmuyor. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Brent petrol fiyatlarındaki oynaklık ve dövizdeki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor.
Ancak 19 Ekim Cumartesi itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı.

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 52.18 TL
Motorin: 53.27 TL
LPG: 27.71 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 52.00 TL
Motorin: 53.13 TL
LPG: 27.08 TL

ANKARA

Benzin: 53.03 TL
Motorin: 54.29 TL
LPG: 27.60 TL

İZMİR

Benzin: 53.35 TL
Motorin: 54.61 TL
LPG: 27.53 TL

