Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? 19 Ekim 2025 akaryakıt fiyat listesi

Brent petrol fiyatlarındaki oynaklık ve dövizdeki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor.

Ancak 19 Ekim Cumartesi itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı.

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 52.18 TL

Motorin: 53.27 TL

LPG: 27.71 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 52.00 TL

Motorin: 53.13 TL

LPG: 27.08 TL

ANKARA

Benzin: 53.03 TL

Motorin: 54.29 TL

LPG: 27.60 TL

İZMİR

Benzin: 53.35 TL

Motorin: 54.61 TL

LPG: 27.53 TL