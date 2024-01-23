Benzine, mazota indirim ya da zam var mı? 23 ocak 2024 akaryakıt fiyatları

Araç sahipleri ve vatandaşlar günlük olarak akaryakıt fiyatlarını takip ediyor. Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. Peki benzin, mazot ve lpg ne kadar oldu? Yeni zam var mı? İşte yanıtı...

Benzine, mazota indirim ya da zam var mı? 23 ocak 2024 akaryakıt fiyatları
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Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor. Mazota zam mı geldi sorusu milyonarca araç sahibi taraıfndan merak ediliyor. Peki benzin, mazot ve lpg ne kadar oldu? Yeni zam var mı? İşte yanıtı... 

Akaryakıt fiyatlarına dair zam veya indirim açıklaması yapılmadı.

Benzine, mazota indirim ya da zam var mı? 23 ocak 2024 akaryakıt fiyatları - Resim : 1

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

  • İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 36,91 TL
  • İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 40,21 TL
  • İstanbul Avrupa Yakası'nda LPG litre fiyatı: 20,28 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

  • İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 36,82 TL
  • İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 40,14 TL
  • İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 19,76 TL

ANKARA

  • Ankara'da benzin litre fiyatı: 37,54 TL
  • Ankara'da motorin litre fiyatı: 40,91 TL
  • Ankara'da LPG litre fiyatı: 20,15 TL

İZMİR

  • İzmir'de benzin litre fiyatı: 37,76 TL
  • İzmir'de motorin litre fiyatı: 41,11 TL
  • İzmir'de LPG litre fiyatı: 19,87 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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