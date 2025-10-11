Bitcoin çöktü, piyasalarda kara cuma! Kripto borsaları bir bir kilitlendi

Kripto para piyasaları tarihi bir dalgalanma yaşadı. ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e yüzde 100 gümrük vergisi açıklamasının ardından piyasalar karıştı, borsalar kilitlendi.

Geçen hafta rekor kırarak yatırımcısını sevindiren Bitcoin, cuma gecesi yaşanan dalgalanmayla birlikte yüzde 25’e yakın değer kaybederek 101 bin dolar seviyesine kadar geriledi. Kısa süre içinde 113 bin dolara yükselse de, piyasadaki belirsizlik kripto yatırımcılarını paniğe sürükledi.

ALTCOINLER ÇAKILDI, BORSALAR DURDU

Binlerce yatırımcı büyük kayıplar yaşarken, bazı altcoinler yüzde 95 ila 99 arasında değer kaybetti.

Cosmos, 2 dolardan 0,001 dolara,

Ethfi, 1,5 dolardan 0,08 dolara kadar düştü.



Binance ve MEXC gibi büyük borsalar, yoğun işlem hacmi nedeniyle kilitlendi ve geçici süreyle işlem yapmayı durdurdu.

20 MİLYAR DOLARLIK POZ TASFİYE EDİLDİ

Vadeli işlemlerde 1,5 milyon kullanıcının pozisyonlarının tasfiye edildiği, toplam likidasyon tutarının 20 milyar dolara yaklaştığı tahmin ediliyor.

Uzmanlar, kripto piyasasında yaşanan çöküşün pandemi döneminden bile daha sert olduğunu belirterek, “Great Resetgerçek oldu” yorumunu yaptı.