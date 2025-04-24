Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Toplam işlem hacmi 37,8 milyar lira olurken, bankacılık endeksi yüzde 0,34 oranında değer kazandı. Buna karşılık holding endeksi yüzde 0,49 düşüş kaydetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran, yüzde 5,78 artışla finansal kiralama ve faktoring sektörü oldu. En fazla kaybettiren ise yüzde 1,12’lik düşüşle sigorta sektörü olarak öne çıktı.

Küresel piyasalarda ise belirsizlikler sürüyor. Özellikle tarifelerin ekonomik etkileri ve ABD Başkanı Donald Trump’ın sık değişen açıklamaları piyasalarda kararsız seyre neden oluyor.

Bu arada, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, G20, IMF ve Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamında temaslarını ABD'de sürdürüyor. Bakan Şimşek, Washington’da ABD Hazine Bakanı Bessent ile görüştü. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan’ın da katıldığı görüşmenin yapıcı bir atmosferde gerçekleştiği bildirildi.

Analistler, günün geri kalanında ABD'den gelecek dayanıklı mal siparişleri, haftalık işsizlik başvuruları ve konut satış verilerinin piyasalar üzerinde belirleyici olacağını vurguluyor. Teknik olarak BIST 100 endeksinde 9.400 ve 9.450 seviyeleri direnç, 9.250 ve 9.200 puanlar ise destek konumu olarak öne çıkıyor.