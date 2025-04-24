Can Yaman'ın “Türkiye mi, İtalya mı?” sorusuna yanıtı pahalıya patladı

Oyuncu Can Yaman'ın yurt dışında verdiği bir röportajda sarf ettiği sözler, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Yaman’ın açıklamalarına gelen tepkilerin ardından yerli dijital platform GAİN, oyuncunun başrolünde yer aldığı “El Turco” dizisini platformdan kaldırma kararı aldı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Can Yaman'ın “Türkiye mi, İtalya mı?” sorusuna yanıtı pahalıya patladı
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“Erkenci Kuş” dizisiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Yaman, 2020 yılında Türkiye'den ayrılarak kariyerine İtalya’da devam etme kararı almıştı. Son olarak bir röportajında yöneltilen “Türkiye mi, İtalya mı?” sorusuna “İtalya” yanıtını veren Yaman, sosyal medyada eleştirilerin hedefi haline geldi.

GAİN platformu, dizinin yayından kaldırılmasına ilişkin yaptığı açıklamada, kararı kamuoyundaki hassasiyetlere dayandırdı:

“Son günlerde ‘El Turco’ dizimizde rol alan oyunculardan Can Yaman’ın yurt dışında verdiği bir röportajda kullandığı bazı ifadeler kamuoyunda farklı değerlendirmelere konu olmuş, çeşitli hassasiyetleri beraberinde getirmiştir. GAİN olarak bu konudaki tüm görüş ve eleştirilere açık yüreklilikle yaklaştığımızı ve milletimizin duyarlılıklarını her zaman önemsediğimizi özellikle vurgulamak isteriz.”

GAİN, dizinin yayından kaldırılmasıyla ilgili başka bir açıklamada bulunmadı.

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