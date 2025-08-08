Brent 60 doların altına mı düşecek? Citi’den yıl sonu senaryosu geldi

Uluslararası yatırım bankası Citi, küresel piyasalardaki yumuşama sürerse petrol fiyatlarının yıl sonunda varil başına 60 doların altını görebileceğini duyurdu. Brent petrol üst üste yedi gündür düşüyor, piyasalarda gerilim yüksek.

Citi, yayımladığı son raporla petrol piyasalarına dair dikkat çeken bir tablo çizdi. Banka, jeopolitik gerginliklerin görece yavaşladığı, arz-talep dengesinin gevşediği ve bazı ülkelerin alımlarını kısmaya devam ettiği senaryoda Brent petrolün yıl sonunda 60 doların altına gerileyebileceğini belirtti.

Dünya Gazetesi'ne göre, 8 Ağustos itibarıyla Brent petrol, üst üste yedinci işlem gününde değer kaybederek 66 dolar seviyesine geriledi.

FİYATLARI DÜŞÜREN KİLİT FAKTÖRLER

Citi raporunda, fiyatlardaki düşüşü tetikleyen başlıca unsurlar Hindistan’ın petrol alımlarını azaltması, Çin’in indirimli Rus petrolünü piyasadan daha fazla absorbe etmesi, Rus arzındaki orta ölçekli etkiler, Jeopolitik görüşmelerin ilerleme hızının düşük olması olarak sıralandı. Tüm bu etkenlerin küresel fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturduğuna dikkat çekildi.

Raporda ayrıca ABD’nin petrol fiyatlarını kontrol etme çabasına da değinildi. Washington’un yaptırım uygulama konusunda isteksiz bir tavır sergilemesinin fiyatlar üzerindeki kontrolünü zayıflattığı ifade edildi. Öte yandan, “sert düşüş” senaryosunun gerçekleşmesi için hızlı ve kapsamlı bir uluslararası anlaşmanın gerektiği uyarısı yapıldı.

Petrol piyasaları son dönemde ciddi bir yönsüzlükle karşı karşıya kalırken, Citi’nin yıl sonuna yönelik bu sert uyarısı yatırımcıların ve enerji sektörü profesyonellerinin radarında yerini aldı.

