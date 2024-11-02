Deprem bölgesindeki borçlulara müjde! Erteleniyor

6 Şubat Kahramanmaraş depremleri nedeniyle bazı bölgelerde borçluların taksit ödeme sürelerinin yeniden düzenlendi. Yapılan düzenlemeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Doğukan Bahri Şahin Doğukan Bahri Şahin
Deprem bölgesindeki borçlulara müjde! Erteleniyor
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6 Şubat Kahramanmaraş depremleri nedeniyle ilan edilen mücbir sebep halinin sürdüğü Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki dairelere borçlu olanların mücbir sebep hallerinin devam ettiği süre içinde, taksitlerin ödenmesi sürelerinin yeniden belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

 TAKSİT SEÇENEKLERİNDE 12 AY İMKÂNI

 Karara göre; belirtilen yerlerdeki dairelere borçlu olanların münhasıran bu yerlerdeki dairelere (alacaklı idarelere) anılan kanunlar kapsamında 6 Şubat 2023 ile 30 Kasım 2024 tarihleri arasında ödenmesi gereken taksitlerinden (ödeme süresinin son günü mücbir sebep halinin sona erdiği tarihe rastlayanlar dahil) birincisinin ödeme süresi; mücbir sebep halinin sona erdiği tarihi izleyen ayda, sonraki taksitlerin ödeme süreleri de bu ayı takip eden aylık dönemler halinde azami 12 ayda ödenmek üzere uzatıldı.

Öte yandan kararda, mücbir sebep halinin başladığı tarih ile sona erdiği tarih arasına rastlayan taksit sayısının 12'den fazla olması durumunda, fazla olan taksitlerin 12'nci taksitle ödeneceği belirtildi.

Deprem bölgesindeki borçlulara müjde! Erteleniyor - Resim : 1

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