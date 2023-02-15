Deprem bölgesindeki çiftçiye TMO'dan kota desteği

Depremden etkilenen illerde ÇKS kota sınırı kaldırıldı. TMO'dan yapılan açıklamada, üretici, birlik ve kooperatiflerin, ürünlerini, cins ve kota sınırı olmadan 08 Mayıs 2023 tarihine kadar satabilecekleri ifade edildi.

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Toprak Mahsulleri Ofisi'nden deprem bölgesindeki çiftçiye destek açıklaması geldi. Depremden etkilenen illerde Çiftçi Kayıt Sistemi kota sınırının kaldırıldığı duyuruldu.

KOTA SINIRI KALDIRILDI

Yapılan yazılı açıklamada, olağanüstü hal ilan edilen illerde ÇKS kaydı bulunan üretici, birlik ve kooperatiflerin, pazarlama güçlüğü çekebilecekleri hububat ve bakliyat ürünlerini, cins ve kota sınırı olmadan 08 Mayıs 2023 tarihine kadar satabilecekleri ifade edildi:

- 8 Şubat 2023 tarih, 32098 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa’da 3 ay süreyle olağanüstü hal ilan edilmiştir. Depremden etkilenen üreticilerimize destek olunması ve oluşabilecek mağduriyetlerin engellenmesi amacıyla, olağanüstü hal ilan edilen illerde ÇKS kaydı bulunan üretici, birlik ve kooperatifler, TMO’nun görev alanında bulunan ve pazarlama güçlüğü çekebilecekleri hububat ve bakliyat ürünlerini, lisanslı depolar üzerinden Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) yoluyla veya TMO iş yerlerine cins ve kota sınırı olmadan 08 Mayıs 2023 tarihine kadar satabileceklerdir.
# çiftçi # Toprak Mahsulleri Ofisi # çiftçi kayıt sistemi

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