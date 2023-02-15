Deprem bölgesindeki çiftçiye TMO'dan kota desteği

Toprak Mahsulleri Ofisi'nden deprem bölgesindeki çiftçiye destek açıklaması geldi. Depremden etkilenen illerde Çiftçi Kayıt Sistemi kota sınırının kaldırıldığı duyuruldu.





KOTA SINIRI KALDIRILDI

Yapılan yazılı açıklamada, olağanüstü hal ilan edilen illerde ÇKS kaydı bulunan üretici, birlik ve kooperatiflerin, pazarlama güçlüğü çekebilecekleri hububat ve bakliyat ürünlerini, cins ve kota sınırı olmadan 08 Mayıs 2023 tarihine kadar satabilecekleri ifade edildi: