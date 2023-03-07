"Hayata Dönüş Kredisi"nin ayrıntıları ne?

Deprem bölgesindeki esnaf ve sanatkara yönelik verilecek destek kredisinin ayrıntıları belli oldu.



Hazine ve Maliye Bakanlığından edindiği bilgiye göre, depremlerden etkilenen 11 il ve bağlı ilçeleri ile Sivas'ın Gürün ilçesinde faaliyet gösteren depremzede esnaf ve sanatkarlara işletme sermayesi ihtiyaçlarına yönelik finansman desteği sağlanacak.



Söz konusu esnaf ve sanatkara 250 bin lira kredi imkanı sunulacak. Kredi faiz oranının yüzde 50'si Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanacak ve yıllık yüzde 7,5 faiz oranı uygulanacak.



Kredi, 12 aya kadar ödemesiz dönemli olmak üzere azami 60 ay vadeli olarak kullandırılabilecek. Kredinin geri ödeme periyodu, ödemesiz dönemi takiben 1, 3 veya 6'şar ay şeklinde olabilecek.