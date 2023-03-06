Topkurulu: "Gümrük Birliği'nden çıkmak zorundayız"

Gümrük Birliği anlaşması Türkiye ile AB arasında 28 yıl önce bugün imzalandı. Atlantik sisteminin dayattığı bu anlaşma Türkiye'yi yıllardır büyük ekonomik kayıplara uğratıyor.

Gümrük Birliği, Türkiye ile AB arasında 1963 Ankara Anlaşmasıyla başlatılan bütünleşme sürecinin bir aşaması. Türkiye-AB Ortaklık Konseyi’nin 6 Mart 1995 tarihli toplantısında kabul edilen Ortaklık Konseyi Kararı uyarınca, 1 Ocak 1996 tarihinden itibaren tamamlandı.

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hakan Topkurulu, Gümrük Birliği'nin Türk ekonomisini uğrattığı kayıpları sıraladı:

- İhracata bağımlı ekonomi geliştirdik. Katma değeri düşük ürünler ürettirdiler bize ve iç pazarımızı geliştiremeyerek kalkınmamızı gerçekleştiremiyoruz. Kendi kendimize yetecek ekonomimizi geliştirme dinamiklerinden mahrum kalıyoruz.

Topkurulu, iç piyasada üretim vurgusu yaptı:

Gümrük Birliğinden çıkmak zorundayız. Türkiye’nin ihracatının yüzde 65 ihracatı Gümrük Birliği ülkelerine yapılıyor. Buradan çıktığınızda gümrük duvarı çıkar ama kendi içinde büyük bir ekonomisi olur yapmamız gereken bu. Türkiye dış pazarla iç pazarın dengesini kurmak zorunda. Avrupa’ya mal satalım diye kendimizi paralayacağımıza ihracatta daha seçici olsak katma değeri yüksek, ara mamulünü, ham maddesini kendi ürettiğimiz malların ihracıyla uğraşsak ithalatımız da büyük oranda düşecek.

Uluslararası düzeyde tanınmış avukat Selim Sabrioğlu, Gümrük Birliği'nden dolayı Türkiye'nin uğradığını zararın tazmin edilmesi için çağrı yaptı: