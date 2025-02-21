Doğal gaz ve elektriğe zam mı geliyor?

Doğal gaz ve elektriğe zam mı geliyor? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Nisan ayını işaret etti.

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Doğal gaz ve elektriğe zam mı geliyor?
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TGRT’te katıldığı bir programda doğal gaz ve elektrik fiyatlarındaki düzenlemeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Bayraktar, şöyle konuştu:

''Hedefimiz tabii mümkün olduğu kadar oluşan maliyetlerde vatandaşlarımıza bunları yansıtmamak. Bu anlamda bu kışı doğal gaz ve elektrikte böyle hanelere herhangi bir fiyat artışı olmadan, zam olmadan inşallah geçiyoruz. Nisan ayına kadar hanehalkı için bir fiyat artışı öngörmüyoruz.''

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, doğal gaz ve elektrikte hane halkı için nisan ayına kadar bir fiyat artışı öngörmediklerini belirtti.

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