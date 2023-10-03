Dolar Euro Kaç TL Oldu?
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış dolar/TL 27,50, euro/TL 28,79 civarında işlem görüyor.
ABD'de hafta sonu, federal hükümete 45 günlük finansman sağlayacak geçici bütçe tasarısının onaylanmasından sonra dikkatler Fed'in önümüzdeki süreçte nasıl adımlar atacağına çevrildi.
Analistler, Fed yetililerinin "şahin" açıklamalarının pay piyasalarını baskıladığını belirterek, bu hafta ABD'de açıklanacak istihdam raporu verilerinin piyasalarda oynaklığı artırmasının beklendiğini ifade etti.