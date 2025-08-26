Döviz kurlarında hareketli sabah: Dolar ve Euro güne böyle başladı

Döviz kurlarındaki dalgalanma sürüyor. 26 Ağustos sabahında dolar ve euronun güncel rakamları yatırımcıların ve vatandaşların yakın takibinde. İç ve dış piyasayı etkileyen döviz kurlarındaki hareketlilik yeni günde de devam ediyor.

Yeni güne 41,0070 TL alış ve 41,0324 TL satış seviyesinden başlayan Dolar/TL, sabah saatlerinde bu bantta işlem görüyor. Euro ise aynı saat itibarıyla 47,7727 TL seviyelerinde seyrediyor.