Emekliler 3 bin liralık bayram ikramiyesine tepki gösteriyor

Emeklinin 3 bin liralık bayram ikramiyesi ödenmeye başlandı. Maaşını ayın 19, 20, 21 ile 22'sinde alanlar 3 Nisan'da ikramiyelerini aldı.

Aylıkları 23, 24, 25, 26 Nisan’da yatan emeklilerse ikramiyesini 4 Nisan'da alacak. Bağ-Kur kapsamında aylık alanların tümüne ise ödemeler 5 Nisan'da...

Ancak emekli, yıllarca verdikleri emeklerin karşılığını beklerken her seferinde eli boş dönüyor. Müjde adı altında açıklananlar, tutulmayan sözler... Emeklinin hayal kırıklığını katlıyor.

Emeklinin maaşının eridiğini, "Yüksek enflasyon ortamında ne verirsek verelim dipsiz kuyu misali kaybolup gidiyor" sözleriyle tariflemişti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aksaray mitinginde... Emekli de yerel seçimi işaret ederek "emekli intikamını aldı" diyor.