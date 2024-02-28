Emekliler bayram ikramiyesini yetersiz buldu

10 bin lira ile yaşamaya mahkum bırakılan emekliler, bayram ikramiyesini hükümete geri vermeyi düşünüyor. Hatay'da Ulusal Kanal'a konuşan emekliler, "eğer hükmet bu kadar zor durumda ise biz bağış yapalım" dediler. Ziraa 3 bin lira ile dışarda yemek bile yenemeyeceğini söylediler.

Editör: Hüseyin Güler

AK Parti Hükümeti 2024'ü emekliye yılı ilan etti. 10 bin lira aylık alan emeklinin bayram ikramiyesini 3 bin liraya çıkardığını açıkladı. Ancak emekliler bu rakamı komik buldu. Emekli aylıkları asgari ücretin bile çok altında kaldı. Hayat pahalılığı karşısında ise hükümet aylıkları artırmak yerine bayram ikramiyesinde iyileştirme yaptı. Bu da emekliler için "devede kulak kaldı".

Hatay'da Ulusal Kanal'a konuşan emekliler, 3 bin lira ile bir market poşetinin doldurulamayacağını söyledi. Zor şartlarda yaşamayan emekliler, seçimleri dört gözle bekliyor. Önceki ikramiyeleriyle küçükbaş kurbanlık alabildiklerini belirten emekliler şimdi lokantaya bile gidemiyoruz diyor.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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