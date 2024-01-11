Emekliler Dikkat! Emekli Maaşı Zammında 2 Formül! ‘İyi Bir Zam Var’

SSK ve Bağkur emekli maaşları zamları merak konusu olmaya devam ediyor. 3 Ocak tarihinde açıklanan enflasyon verileri ekonomideki hareketliliği artırdı. Milyonlarca emeklinin 2024 yılı maaşı bu rakamlardan sonra belli oldu. 6 aylık enflasyon farkı yüzde 37,56 olarak gerçekleşti.

SSK ve Bağkur emeklisinin zam oranı yüzde 37,55'te kaldı. Şimdi milyonlarca emekli en düşük emekli maaşının ne kadar olacağı konusunda heyecanlı bir bekleyişe geçti. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte yanıtı...

Emekliler refah payı bekliyor

Ocak ayında yüzde 36,57'lik enflasyon farkı netleşti. Milyonlarca SSK, Bağkur emeklisi refah payı bekliyor. 5 Nisan'dan bugüne geçen 9 ayda 7 bin 500 liralık alım gücü de TÜİK’in açıkladığı enflasyona göre yüzde 41,97 oranında eridi. Emeklinin alım gücü 4 bin 353 TL’ye düştü. SSK ve Bağkur emeklisinin zam oranının artırılması kök maaş düzenlemesi için mecliste yasal düzenleme gerekiyor.

Erdoğan'a sunulmak için maliyet hesapları yapılıyor

A Haber’e konuşan ekonomi uzmanı Faruk Erdem de emeklilerin alması beklenen zam oranı ile ilgili masadaki formülleri tek tek açıkladı. Erdem’in emekli maaş zammı ile ilgili açıklaması şu şekilde:

“Asgari ücret Aralık ayında yüzde 49 oranında arttı bu zam Ocak'tan itibaren geçerli oldu. Memurlar ve memur emeklilerin artışı da yüzde 49 civarında olacak. Burada üç zammın da eşitlenebileceğini söylemiştik. SSK ve Bağ-Kur emeklileri altı aylık enflasyon kadar zam alıyor. Arada yüzde 11'lik bir fark var. Bu farkın kapatılması noktasında refah payı çalışması var. AK Parti'den de bununla ilgili açıklama yapıldı. Maliyet hesaplamaları yapılıyor, çalışma Cumhurbaşkanına sunulacak.”

İlk formül

"Emekliye ek zam olacak mı? SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gözü haftaya yapılacak kabine toplantısında! 16 Ocak'ta meclis açılacak, emekliye ek zam TBMM'ye geliyor! 16 Ocak çok kritik bir tarih. Emekli kök maaş zammının %45'e tamamlanması durumunda %7.43 oranında refah payı söz konusu olacak."

İkinci Formül

"SSK, Bağ-Kur emekli zammının memur emeklisi ile aynı seviyeye çekilmesi. Bu durumda SSK ve Bağ-Kurlular da %49.24 oranında zam alacak. %11.68'lik refah payı söz konusu olacak. 7.500 TL taban maaş yükselecek. Ya 10 bin TL olacak ya da 11 bin TL olacak. Bu teknik çalışmanın sonunu kısa süre içerisinde göreceğiz. En düşük emekli maaşının en az 10 bin TL olmasını bekliyorum."

'İyi bir zam var'

Ekonomist Barış Soydan ise emekli maaşları ile ilgili yaptığı açıklamasında “Yerel seçimlere yönelik ben yılbaşından itibaren ufak ufak adımları atmaya başladığını düşünüyorum ben iktidarın. Emekliler için bir oran tahmini yapmayayım ama iyi bir zam var. İyi bir zam yapılacağını düşünüyorum yine. Orada da Mehmet Şimşek farklı alternatifleri değerlendiriyor haberleri var ama gerçekçi olalım. O kararı verecek olan kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan biliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anketleri de göz önünde bulundurarak yerel seçim perspektifi ile kararını vereceğini düşünüyorum. Ne kadarlık zam yapılması gerektiği ayrı ama Mehmet Şimşek’e bırakılan rakamdan daha fazla bir zam yapılacağını ben düşünüyorum” ifadelerini kullandı.