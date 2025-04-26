Emeklilere bayram müjdesi: İkramiyeler ne zaman yatacak?
SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'na tabi emekli vatandaşların gözü Ramazan Bayramı'nın ardından şimdi de Kurban Bayramı ikramiyelerinde. Peki, Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman hesaplara yatacak?
Emeklilere, Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez ikramiye ödemesi yapılıyor. Son olarak Ramazan Bayramı öncesinde 24-28 Mart tarihleri arasında ikramiyeler yatırılmıştı.
2024 yılında 3 bin TL olarak ödenen emekli bayram ikramiyesi, yapılan yüzde 30'luk artışla 4 bin TL'ye yükselmişti. Bu yeni tutar, Ramazan Bayramı öncesinde emeklilerin hesaplarına 4 bin TL olarak aktarılmıştı.
Şimdi gözler yaklaşan Kurban Bayramı ödemelerinde...
Kurban Bayramı takvimi şu şekilde:
Arefe Günü: 5 Haziran 2025 Perşembe
Gün: 6 Haziran 2025 Cuma
Gün: 7 Haziran 2025 Cumartesi
Gün: 8 Haziran 2025 Pazar
Gün: 9 Haziran 2025 Pazartesi
Kurban Bayramı'nda da emeklilere 4 bin TL ikramiye ödenecek. Ancak ikramiyelerin hesaplara yatacağı kesin tarih henüz resmi olarak açıklanmadı.
Genel uygulamaya bakıldığında, ekonomi yönetimi ikramiye ödemelerine bayramdan yaklaşık 5-7 gün önce başlıyor. Bu doğrultuda, emeklilerin 28 Mayıs 2025 tarihinden itibaren 4 bin TL'lik bayram ikramiyelerini almaya başlaması bekleniyor.