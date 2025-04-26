Emeklilere bayram müjdesi: İkramiyeler ne zaman yatacak?

Emeklilere, Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez ikramiye ödemesi yapılıyor. Son olarak Ramazan Bayramı öncesinde 24-28 Mart tarihleri arasında ikramiyeler yatırılmıştı.

2024 yılında 3 bin TL olarak ödenen emekli bayram ikramiyesi, yapılan yüzde 30'luk artışla 4 bin TL'ye yükselmişti. Bu yeni tutar, Ramazan Bayramı öncesinde emeklilerin hesaplarına 4 bin TL olarak aktarılmıştı.

Şimdi gözler yaklaşan Kurban Bayramı ödemelerinde...

Kurban Bayramı takvimi şu şekilde:

Arefe Günü: 5 Haziran 2025 Perşembe

Gün: 6 Haziran 2025 Cuma

Gün: 7 Haziran 2025 Cumartesi

Gün: 8 Haziran 2025 Pazar

Gün: 9 Haziran 2025 Pazartesi

Kurban Bayramı'nda da emeklilere 4 bin TL ikramiye ödenecek. Ancak ikramiyelerin hesaplara yatacağı kesin tarih henüz resmi olarak açıklanmadı.

Genel uygulamaya bakıldığında, ekonomi yönetimi ikramiye ödemelerine bayramdan yaklaşık 5-7 gün önce başlıyor. Bu doğrultuda, emeklilerin 28 Mayıs 2025 tarihinden itibaren 4 bin TL'lik bayram ikramiyelerini almaya başlaması bekleniyor.