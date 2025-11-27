Emlak vergisinde son gün 1 Aralık: Gecikme durumunda yüzde 3,5 zam uygulanacak

Emlak vergisi ikinci taksit ödemelerinde süre doluyor. Mükelleflerin 1 Aralık Pazartesi gününe kadar ödeme yapması gerekiyor. Gecikme durumunda yüzde 3,5 zam uygulanacak.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Emlak vergisinde son gün 1 Aralık: Gecikme durumunda yüzde 3,5 zam uygulanacak
Yayınlanma: Güncellenme:

Emlak vergisi ikinci taksit ödemelerinde geri sayım sürüyor. Ev ve iş yeri sahiplerinin, 1 Aralık Pazartesi gününe kadar ödemelerini tamamlaması gerekiyor. Süreyi kaçıran mükelleflere yüzde 3,5 oranında gecikme zammı uygulanacak.

Vergi, peşin olarak ya da taksitle ödenebiliyor. Ödemeler, taşınmazın bağlı bulunduğu belediyelere bizzat gidilerek yapılabildiği gibi e-Devlet’e entegre belediyeler üzerinden online şekilde gerçekleştirilebiliyor.

Muafiyet kapsamında; brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konuta sahip emekliler, emekli dul ve yetim aylığı alanlar, engelliler, gaziler ve hiçbir geliri olmadığını belgeleyen vatandaşlar emlak vergisi ödemiyor.

Şarjör bitene kadar ateş etti! Antalya’daki kuzen cinayetinde kamera kayıtları ortaya çıktıŞarjör bitene kadar ateş etti! Antalya’daki kuzen cinayetinde kamera kayıtları ortaya çıktıYurt
Kırklareli’de ölümle biten yangın: Evi yaktığı iddia edilen eski eş gözaltına alındıKırklareli’de ölümle biten yangın: Evi yaktığı iddia edilen eski eş gözaltına alındıYurt
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: Kesinti listesi açıklandıYarın uzun süre elektrik olmayacak: Kesinti listesi açıklandıYurt
emlak vergisi
Günün Manşetleri
"Ukrayna yönetimiyle anlaşmalara imza atmanın anlamı yok"
Papa 14. Leo, Türkiye'de!
Karayolları filosuna dev takviye
Bedelli askerlik bütçeyi nasıl etkiledi?
İstanbul'da bu yollar 4 gün boyunca trafiğe kapatılacak
Pasaporttan MTV'ye, trafik cezalarından IMEI kaydına kadar...
Uyuşturucu tacirlerine şafak baskını
7 maddelik bildiri yayımlandı
5 siteye erişim engeli getirildi
MASAK’tan IBAN ile transferlere yeni kural
Çok Okunanlar
Meteoroloji: Pazartesi günü kar yağışı 13 ilde etkili olacak Meteoroloji: Pazartesi günü kar yağışı 13 ilde etkili olacak
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: Kesinti listesi açıklandı Yarın uzun süre elektrik olmayacak: Kesinti listesi açıklandı
Pasaporttan MTV'ye, trafik cezalarından IMEI kaydına kadar... Pasaporttan MTV'ye, trafik cezalarından IMEI kaydına kadar...
Parasını değerlendirmek isteyenler dikkat! Parasını değerlendirmek isteyenler dikkat!
Altında beklenmedik düşüş! Altında beklenmedik düşüş!