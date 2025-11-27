Emlak vergisinde son gün 1 Aralık: Gecikme durumunda yüzde 3,5 zam uygulanacak

Emlak vergisi ikinci taksit ödemelerinde geri sayım sürüyor. Ev ve iş yeri sahiplerinin, 1 Aralık Pazartesi gününe kadar ödemelerini tamamlaması gerekiyor. Süreyi kaçıran mükelleflere yüzde 3,5 oranında gecikme zammı uygulanacak.

Vergi, peşin olarak ya da taksitle ödenebiliyor. Ödemeler, taşınmazın bağlı bulunduğu belediyelere bizzat gidilerek yapılabildiği gibi e-Devlet’e entegre belediyeler üzerinden online şekilde gerçekleştirilebiliyor.

Muafiyet kapsamında; brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konuta sahip emekliler, emekli dul ve yetim aylığı alanlar, engelliler, gaziler ve hiçbir geliri olmadığını belgeleyen vatandaşlar emlak vergisi ödemiyor.