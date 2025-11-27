Kırklareli’de ölümle biten yangın: Evi yaktığı iddia edilen eski eş gözaltına alındı

Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde bir evde çıkan yangında C.S. hayatını kaybetti, Ç.Ç. ise ağır yaralandı. Evi ateşe verdiği iddia edilen C.S’nin eski eşi B.D. gözaltına alındı.

Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde bir evde çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı. Yangını çıkardığı iddia edilen ev sahibinin eski eşi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre Karahalil beldesinde C.S.’ye ait tek katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının fark edilmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İtfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri kısa sürede adrese sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında C.S. ile evde bulunan Ç.Ç. (41) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ev sahibi C.S. (46), hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ç.Ç’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Olayla ilgili yapılan incelemede, evi ateşe verdiği iddiasıyla C.S.’nin eski eşi B.D. (40) gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

kırklareli yangın eski eş
