Şarjör bitene kadar ateş etti! Antalya’daki kuzen cinayetinde kamera kayıtları ortaya çıktı

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde aralarındaki husumeti sonlandırmak için buluştuğu kuzenini silahla öldüren Imad Almograbi’nin olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Zanlının şarjör bitince geri dönüp yerde yatan kuzenine yeniden ateş ettiği belirlendi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Şarjör bitene kadar ateş etti! Antalya’daki kuzen cinayetinde kamera kayıtları ortaya çıktı
Yayınlanma:

Antalya’da kuzenini silahla vurarak öldüren zanlının olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2383 Sokak’taki apart otelin kafesinde 25 Kasım’da meydana gelen olayda, yabancı uyruklu Imad Almograbi ile kuzeni Doğan Duman aralarındaki husumeti sonlandırmak için buluşmuştu. Görüşmenin tartışmaya dönüşmesi üzerine Almograbi, yanında bulunan tabancayla Duman’a ateş etti. Vücuduna çok sayıda mermi isabet eden Doğan Duman olay yerinde hayatını kaybetti.

Şarjör bitene kadar ateş etti! Antalya’daki kuzen cinayetinde kamera kayıtları ortaya çıktı - Resim : 1

Cinayetin ardından 07 CAH 724 plakalı otomobille kaçan Imad Almograbi ve yanında bulunan kişi, Güzelyurt Mahallesi Şehit Mustafa Göktürk Caddesi’nde Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Almograbi, emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Şarjör bitene kadar ateş etti! Antalya’daki kuzen cinayetinde kamera kayıtları ortaya çıktı - Resim : 2

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Şarjör bitene kadar ateş etti! Antalya’daki kuzen cinayetinde kamera kayıtları ortaya çıktı - Resim : 3

Olay yerinde yapılan incelemede 22 boş kovan bulundu. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Doğan Duman’ın kafeden çıktığı sırada Imad Almograbi’nin arkasından şarjörü bitene kadar ateş ettiği anlar yer aldı. Ardından Almograbi’nin birkaç adım uzaklaştıktan sonra yeniden geri dönerek yerde hareketsiz halde yatan kuzenine defalarca ateş ettiği görüldü.

Kırklareli’de ölümle biten yangın: Evi yaktığı iddia edilen eski eş gözaltına alındıKırklareli’de ölümle biten yangın: Evi yaktığı iddia edilen eski eş gözaltına alındıYurt
SON DAKİKA: Muğla’da zehirlenme şüphesi! Neslinur’un ölümünde fare zehri ve siyanür iddiasıSON DAKİKA: Muğla’da zehirlenme şüphesi! Neslinur’un ölümünde fare zehri ve siyanür iddiasıGündem
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: Kesinti listesi açıklandıYarın uzun süre elektrik olmayacak: Kesinti listesi açıklandıYurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

antalya
Günün Manşetleri
"Ukrayna yönetimiyle anlaşmalara imza atmanın anlamı yok"
Papa 14. Leo, Türkiye'de!
Karayolları filosuna dev takviye
Bedelli askerlik bütçeyi nasıl etkiledi?
İstanbul'da bu yollar 4 gün boyunca trafiğe kapatılacak
Pasaporttan MTV'ye, trafik cezalarından IMEI kaydına kadar...
Uyuşturucu tacirlerine şafak baskını
7 maddelik bildiri yayımlandı
5 siteye erişim engeli getirildi
MASAK’tan IBAN ile transferlere yeni kural
Çok Okunanlar
Meteoroloji: Pazartesi günü kar yağışı 13 ilde etkili olacak Meteoroloji: Pazartesi günü kar yağışı 13 ilde etkili olacak
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: Kesinti listesi açıklandı Yarın uzun süre elektrik olmayacak: Kesinti listesi açıklandı
Pasaporttan MTV'ye, trafik cezalarından IMEI kaydına kadar... Pasaporttan MTV'ye, trafik cezalarından IMEI kaydına kadar...
Parasını değerlendirmek isteyenler dikkat! Parasını değerlendirmek isteyenler dikkat!
Altında beklenmedik düşüş! Altında beklenmedik düşüş!