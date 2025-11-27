Şarjör bitene kadar ateş etti! Antalya’daki kuzen cinayetinde kamera kayıtları ortaya çıktı

Antalya’da kuzenini silahla vurarak öldüren zanlının olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2383 Sokak’taki apart otelin kafesinde 25 Kasım’da meydana gelen olayda, yabancı uyruklu Imad Almograbi ile kuzeni Doğan Duman aralarındaki husumeti sonlandırmak için buluşmuştu. Görüşmenin tartışmaya dönüşmesi üzerine Almograbi, yanında bulunan tabancayla Duman’a ateş etti. Vücuduna çok sayıda mermi isabet eden Doğan Duman olay yerinde hayatını kaybetti.

Cinayetin ardından 07 CAH 724 plakalı otomobille kaçan Imad Almograbi ve yanında bulunan kişi, Güzelyurt Mahallesi Şehit Mustafa Göktürk Caddesi’nde Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Almograbi, emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Olay yerinde yapılan incelemede 22 boş kovan bulundu. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Doğan Duman’ın kafeden çıktığı sırada Imad Almograbi’nin arkasından şarjörü bitene kadar ateş ettiği anlar yer aldı. Ardından Almograbi’nin birkaç adım uzaklaştıktan sonra yeniden geri dönerek yerde hareketsiz halde yatan kuzenine defalarca ateş ettiği görüldü.