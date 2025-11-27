SON DAKİKA: Muğla’da zehirlenme şüphesi! Neslinur’un ölümünde fare zehri ve siyanür iddiası

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan üç kardeşten 18 yaşındaki Neslinur Topal’ın hayatını kaybetmesi üzerine olayla ilgili inceleme genişletildi. Ortaköy Mahallesi’ndeki evlerinde dün tavuk yedikten sonra fenalaşan Neslinur Topal, Ramazan Topal (12) ve Furkan Topal (10), zehirlenme şüphesiyle Fethiye Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Durumu ağır olan Neslinur, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi ancak tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Diğer iki kardeşin tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Muğla Valiliği’nden yapılan açıklamada, olayla ilgili çok yönlü soruşturmanın sürdüğü belirtildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Seydikemer ilçemizde evlerinde rahatsızlanarak zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan ve sonrasında Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen 3 kardeşten Neslinur T. (18) yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Diğer iki kardeşin tedavileri devam etmektedir. Seydikemer Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştır. Zehirlenme sebebi tetkik, analiz ve Adli Tıp raporları ile netleşecektir.”

Valilik ayrıca sağlık, AFAD, jandarma, belediye ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışma yürüttüğünü bildirdi.

OTOPSİ TAMAMLANDI: GÖZLE GÖRÜLEN BULGU YOK

Neslinur Topal’ın otopsi işlemleri tamamlandı. İlk değerlendirmede iç organlarda “gözle görülür bir bulguya rastlanmadığı” kaydedildi. Alınan örneklerin toksikolojik ve histolojik incelemeye gönderildiği, kesin sonucun kimya ihtisas raporunun ardından ortaya çıkacağı belirtildi. Yetkililer, şu aşamada “zehirlenmeye dair net bir bulgu olmadığını” aktardı.

FARE ZEHRİ VE SİYANÜR BENZERİ ETKİ İDDİASI

Evde inceleme yapan tarım, sağlık, AFAD ve jandarma ekiplerinin ön değerlendirmesinde, evde fare zehri bulunduğu belirlendi. Evde alttan ısıtma sistemi olduğu tespit edilirken, fare zehri ile ısı arasında tepkime oluşarak “siyanür benzeri bir etki” ortaya çıkmış olabileceği değerlendirildi. Ekiplerin detaylı incelemesi sürüyor.