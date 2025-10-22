Emniyet Genel Müdürlüğünden, maaş ve ücret ödemelerine ilişkin banka promosyonu açıklaması

Emniyet Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra teşkilatlarında görevli personelin üç yıllık maaş ve ücret ödemelerine ilişkin yürütülen promosyon ihalesinde Türkiye İş Bankası A.Ş.’nin 100 bin TL’lik teklifini kabul etti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Emniyet Genel Müdürlüğümüzün merkez ve taşra teşkilatlarında görevli personelin, 2025-2028 yıllarını kapsayan üç yıllık maaş ve ücret ödemelerine ilişkin banka promosyon ihalesi 21 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirilmişti.

İhale Komisyonu tarafından, en yüksek teklifi veren iki banka olan Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (90 bin TL) ve Türkiye İş Bankası A.Ş.’den (88 bin 500 TL) tekliflerini güncellemeleri istenmiştir.

İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya’nın sürece dahil olmasıyla birlikte, her iki bankadan tekliflerin yeniden değerlendirilmesi talep edilmiştir.

Türkiye Vakıflar Bankası teklifte değişiklik yapmamış, Türkiye İş Bankası ise teklifini 100 bin TL’ye yükseltmiştir. Nihai değerlendirme sonucunda, Türkiye İş Bankası A.Ş.’nin teklifi en yüksek teklif olarak kabul edilmiştir. Bu kapsamda, personel başına 100 bin TL tutarında promosyon ödemesi yapılması uygun bulunmuştur.”

Emniyet Genel Müdürlüğü açıklamasında, ihaleye katılan tüm bankalara teşekkür edilirken, kararın Emniyet Teşkilatı personeline hayırlı olması temennisinde bulunuldu.