En düşük araştırma görevlisi maaşı belli oldu!

2025 yılında araştırma görevlilerinin maaşlarına yapılacak zam oranı ve en düşük maaş, birçok kişi tarafından merak ediliyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
En düşük araştırma görevlisi maaşı belli oldu!
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Asgari ücretin belirlenmesinin ardından, memur maaşlarına yapılacak zam oranı da netleşiyor. İşte 2025 yılı için en düşük araştırma görevlisi maaşı ve detaylar:

2025 En Düşük Araştırma Görevlisi Maaşı

Araştırma görevlilerinin 2024 Temmuz ayında aldığı zamla birlikte maaşları ortalama 57.243 TL'ye çıkmıştı. 2024 yılı sonu itibariyle yapılan enflasyon hesaplamalarına göre, 2025 Ocak ayında en düşük araştırma görevlisi maaşının 64.278 TL olması bekleniyor.

Maaş Artışı Nasıl Hesaplanıyor?

2024 yılı Temmuz ayından Kasım ayına kadar olan dönemdeki enflasyon oranı %14,57 olarak gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Aralık 2024 enflasyon oranını %1,72 olarak tahmin etti. Bu verilerle birlikte, 2024 yılının son 6 ayında beklenen toplam enflasyon oranı %16,29 olarak hesaplanıyor.

2024’ün ikinci yarısında %10 zam alan memurlar, yıl sonu enflasyon farkı olarak %6,29 ek zam alacak. 2025 yılının ilk 6 ayında ise toplu sözleşme gereği memurlara %6'lık bir artış yapılacak. Bu durumda, 2025 Ocak ayı itibariyle araştırma görevlilerinin maaşlarına yapılacak toplam artış %12,29 olarak öngörülüyor.

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