En düşük emekli maaşına seçim zammı iddiası! 17 bin TL...

Milyonlarca emekli meclisten geçen ek zammın maaşlara yansımasını beklerken bir zam iddiası daha ortaya atıldı. . Kısa Dalga yazarı Mehmet Çetigüleç Ankara kulis bilgilerini aktardı. Çetigüleç, en düşük emekli maaşının 14-17 bin TL arasına çıkarılacağını iddia etti. İşte ayrıntılar...

En düşük emekli maaşına seçim zammı iddiası! 17 bin TL...
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En düşük emekli maaşı da 7500 liradan 10 bin TL'ye yükseltildi. Ek zamlı maaşlar hesaplara yansımadan seçim öncesi kulisler yeniden hareketlendi. Kısa Dalga yazarı Mehmet Çetigüleç, Ankara kulislerinde konuşulanları aktardı, emeklilerin bekletilerinin devam ettiğini belirterek "Seçimden önce en düşük maaşın 14-17 bin lira arasına çıkarılacağı konuşuluyor" bilgisini paylaştı.

Seçim öncesi 4 bin TL seyyanen zam iddiası pek çok kez dillendirilirken bir iddia da en düşük emekli maaşı için geldi.

Çetigüleç Kısa Dalga'da kaleme aldığı yazısında, "Peki Ankara kulislerinde ne konuşuluyor? 'Emekli Yılı' sözünün altını dolduracak düzenlemeler yapılacağına ilişkin beklenti devam ediyor." ifadesini kullandı.

Çetigüleç yazısında şunları kaydetti:

"Özellikle düşük maaş alanlara yönelik iyileştirmenin yüzde 33'le sınırlı bırakılmayacağı, seçimden önce en düşük maaşın 14-17 bin lira arasına çıkarılacağı konuşuluyor. Zaten bu kadar ağır bir tablo içerisinde yer alan emeklileri 10 bin lira maaşla seçime götürmek Hükümet için de çok akılcı bir strateji değil "

En düşük emekli maaşına seçim zammı iddiası! 17 bin TL... - Resim : 1

Türkiye Emekliler Derneği uzmanı Namık Tan da zam oranını yüzde 49'a çıkarmakla beklentilerin bitmediğini söylüyor. "Emekliler hiçbir dönem bu kadar yokluk çekmemişti" diyen Tan'a göre, seyyanen bir zam daha yapılabilir. "Çünkü" diyor Namık Tan "Artık emeklilere verilen para maaş olmaktan çıktı, sosyal yardıma dönüştü"

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