Goldman Sachs açıkladı: Altın fiyatları iki yılda zirve yapacak!

Yatırım bankası Goldman Sachs, yayınladığı yeni raporla altın fiyatlarındaki yükseliş görünümünü koruduğunu duyurdu.

Banka, 2025 yılı sonunda ons altının 3.700 dolar, 2026 ortasında ise 4.000 dolar seviyesine ulaşacağını tahmin ediyor.

MERKEZ BANKALARI ALMAYA DEVAM EDİYOR

Ekonomim’e göre, Ocak-Mayıs 2025 döneminde merkez bankaları ve kurumsal yatırımcıların ayda ortalama 77 ton altın satın aldığı belirtilen raporda, bu alımların daha önceki aylık 80 tonluk tahminin biraz altında kaldığı ancak trendin sürdüğü vurgulandı.

Goldman Sachs, altın fonlarındaki net pozisyonların Nisan ayındaki zirveden bu yana azalmasını da olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi. Bu düşüşün, özellikle borsa yatırım fonları (ETF’ler) ve merkez bankaları için yeniden birikim yapılabilecek yapısal bir alan oluşturduğuna dikkat çekildi.

BANKADAN “UZUN VADELİ ALIM” TAVSİYESİ

Raporda, jeopolitik belirsizliklerin sürmesi, merkez bankalarının çeşitlendirme stratejileri ve enflasyon risklerinin altının yukarı yönlü potansiyelini desteklediği belirtildi.

Goldman Sachs, bu nedenlerle “uzun vadeli alım” tavsiyesini yineledi.

Altının yükselişini destekleyen bir diğer unsur da gelişmekte olan piyasalardan gelen istikrarlı merkez bankası talebi olarak gösterildi.

Raporda şu ifadeye yer verildi:

“Özellikle gelişmekte olan piyasalardan gelen güçlü ve tutarlı merkez bankası talebi, altın için bir destek unsuru olmaya devam ediyor.”