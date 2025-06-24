Güven endeksinde Haziran tablosu: Hizmet sektörü yükseldi, perakende ve inşaat geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin güven endekslerini açıkladı. Verilere göre, hizmet sektöründe güven artarken, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde azalış kaydedildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Güven endeksinde Haziran tablosu: Hizmet sektörü yükseldi, perakende ve inşaat geriledi
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TÜİK’in açıkladığı mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre, hizmet sektörü güven endeksi haziran ayında yüzde 0,4 artışla 110,9 seviyesine yükseldi. Sektörde son üç aylık dönemde iş durumu yüzde 0,4 artarken, hizmetlere olan talep yüzde 1,1 oranında yükseldi.

Ancak, gelecek üç aylık döneme ilişkin hizmet talebi beklentisi yüzde 0,4 oranında düşüş gösterdi. Bu durum, sektörün kısa vadede temkinli bir beklenti içinde olduğunu ortaya koydu.

PERAKENDE TİCARETTE GÜVEN KAYBI DİKKAT ÇEKTİ

Perakende ticaret sektörü güven endeksi haziranda yüzde 2,5 azalarak 108,5 seviyesine geriledi. TÜİK verilerine göre, son üç ayda iş hacmi ve satışlarda yüzde 1,3’lük bir düşüş yaşandı. Aynı dönemde mevcut mal stok seviyesi yüzde 2,9 oranında azalırken, gelecek üç aylık iş hacmi ve satış beklentisi de yüzde 3,4 oranında geriledi.

İnşaat sektörü güven endeksi haziran ayında yüzde 1,7 düşüşle 86,9 seviyesine geriledi. Sektörde alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi yüzde 2,1 oranında düşerken, gelecek üç aylık döneme ilişkin toplam çalışan sayısı beklentisi yüzde 1,4 oranında azaldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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