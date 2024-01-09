Hazinenin Nakit Açığı 625,5 Milyar Liraya Yükseldi

Hazine nakit dengesi Aralık ayında 197 milyar lira, 2023'ün tamamında ise 625,5 milyar lira açık verdi. Nakit açığı yıllık bazda rekor kırdı.

Hazinenin Nakit Açığı 625,5 Milyar Liraya Yükseldi
Son Güncelleme:

Hazine ve Maliye Bakanlığı, aralık ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı.

2022'de 169,4 milyar lira olan Hazine'nin nakit açığı, 2023'te 625,5 milyar liraya yükselerek yıllık bazda rekor kırdı. 2023'te nakit açığı, geçen yıla göre 2,7 kat arttı. Hazine nakit dengesi aralıkta 197 milyar lira açık verdi.

Nakit açığı, geçen yıl aralıkta 108,3 milyar lira, yıl genelinde 169,4 milyar lira olmuştu.

Faiz dışı açık, aralıkta 168,8, 2023 genelinde 71 milyar lira oldu.

Öte yandan Hazine 2023'te 823,5 milyar liralık net borçlanmaya imza attı.

Bolu'da Mısır Yığınının Altında Kalan İşçi Hayatını KaybettiBolu'da Mısır Yığınının Altında Kalan İşçi Hayatını KaybettiYurt
# Hazine ve Maliye BakanlığI # bütçe açığı
Çok Okunanlar
O Markette Yağlar ve Bakliyatta Dev İndirim Başlıyor! 12 Ocak'a Kadar Devam Edecek!
O Markette Yağlar ve Bakliyatta Dev İndirim Başlıyor! 12 Ocak'a Kadar Devam Edecek!
Bugün Nerede Deprem Oldu? Yaşanan Son Depremler Hissedildi Mi?
Bugün Nerede Deprem Oldu? Yaşanan Son Depremler Hissedildi Mi?
Adana'da Deprem!
Adana'da Deprem!
Bugün Başlıyor! O Markette İndirim Zinciri Başladı!
Bugün Başlıyor! O Markette İndirim Zinciri Başladı!
Bugün Barajlarda Ne Kadar Su Kaldı? Yağmur İstanbul'a Yaradı Mı?
Bugün Barajlarda Ne Kadar Su Kaldı? Yağmur İstanbul'a Yaradı Mı?
Öne Çıkanlar Damat Ferit: Atatürk'e karşı Kürtleri kullanalım. Damat Ferit: Atatürk'e karşı Kürtleri kullanalım. Ona Kraliçe Diyorlar! Bir Kaşığı Virüslere Karşı Bağışıklık Sistemini Güçlendirmeye Yetiyor Ona Kraliçe Diyorlar! Bir Kaşığı Virüslere Karşı Bağışıklık Sistemini Güçlendirmeye Yetiyor