Hazinenin Nakit Açığı 625,5 Milyar Liraya Yükseldi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, aralık ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı.

2022'de 169,4 milyar lira olan Hazine'nin nakit açığı, 2023'te 625,5 milyar liraya yükselerek yıllık bazda rekor kırdı. 2023'te nakit açığı, geçen yıla göre 2,7 kat arttı. Hazine nakit dengesi aralıkta 197 milyar lira açık verdi.

Nakit açığı, geçen yıl aralıkta 108,3 milyar lira, yıl genelinde 169,4 milyar lira olmuştu.

Faiz dışı açık, aralıkta 168,8, 2023 genelinde 71 milyar lira oldu.

Öte yandan Hazine 2023'te 823,5 milyar liralık net borçlanmaya imza attı.