Herkes bu altını almak için uğraşıyor! Çeyrek altının 10 katı değerinde...

Son dönemin en popüler yatırım araçlarından olan altın, piyasalarda yaşanan dalgalanmalara rağmen güven veren duruşunu sürdürüyor. En güvenilir yatırım araçlarından olan altın ise kendi içinde de değer sıralaması görüyor. Son olarak özellikle kuyumcular tarafından gramse altın yoğun ilgi görüyor.

Piyasada gremse altın şuan 33.043 TL. Çeyrek altının alış fiyatı 3.357 TL, satışı 3.441 TL. Gram altın ise 1.969 TL’den işlem görüyor.

Gremse altın genellikle tam altın ile karıştırılıyor. Fakat normalde çeyrek altının 10 katı, yarım altının ise 5 katı değerinde olan bu altın türü, tam altından 2.5 kat büyük ve değerlidir. Nadir bulunan bir altın türü gremse altın hem bu özelliği hem de yüksek değerinden dolayı son zamanlarda kuyumcuların gözdesi oldu. Altın fiyatlarındaki yükselişle birlikte kuyumcular da gremse altının peşine düştü.