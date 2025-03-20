İBB soruşturması piyasaları sarstı: Akaryakıta zam geliyor!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 106 kişinin gözaltına alınması, piyasalara da dış müdahaleyi beraberinde getirdi. Dövizde yaşanan ani artışın, akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıması bekleniyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İBB soruşturması piyasaları sarstı: Akaryakıta zam geliyor!
Yayınlanma: Güncellenme:

İBB’ye yönelik devam eden soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu ve 106 kişinin gözaltına alınması sonrasında döviz kurlarında sert hareketlilik yaşandı.

Dolar ve Euro’nun yükselişiyle birlikte, akaryakıt fiyatlarının da bu gelişmeden doğrudan etkileneceği belirtiliyor. Akaryakıta hafta başından itibaren kademeli olarak zam gelmesi bekleniyor.

Gazeteci Olcay Aydilek’in aktardığına göre, dövizdeki yükselişin akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıması kaçınılmaz görünüyor. Benzin, motorin ve LPG’de ardışık zamlar bekleniyor. Aydilek'e göre, salı günü benzinin litre fiyatına 1,30 TL zam yapılacak, çarşamba günü motorin fiyatları 1 TL artacak, perşembe günü ise LPG fiyatlarına 65 kuruş zam bekleniyor.

İBB’deki yolsuzluk ve terör soruşturmasında yeni gelişme! 87 şüphelinin ifadeleri alınmaya başlandıİBB’deki yolsuzluk ve terör soruşturmasında yeni gelişme! 87 şüphelinin ifadeleri alınmaya başlandıGündem
ibb ekrem imamoğlu akaryakıt
Günün Manşetleri
Gazze'deki saldırılar devam ediyor
Meteoroloji’den son dakika uyarısı
Provokatif paylaşımlara soruşturma!
Kritik görüşmenin detayları...
"Hesaplaşmada öncelik Suriye'nin kuzeyindedir"
İBB soruşturması dünya basınında
Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı!
Özgür Özel Saraçhane'de yargıyı hedef aldı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İBB soruşturmasına ilişkin konuşuyor
RTÜK ve CKD'den ortak Çalıştay
Çok Okunanlar
Altına dikkat, rekora doymuyor: 20 Mart güncel altın fiyatları Altına dikkat, rekora doymuyor: 20 Mart güncel altın fiyatları
Akaryakıt fiyatlarına güncelleme! Akaryakıt fiyatlarına güncelleme!
Meteoroloji’den son dakika uyarısı Meteoroloji’den son dakika uyarısı
Tablo gibi fotoğraflar Beyşehir'den Tablo gibi fotoğraflar Beyşehir'den
Döviz piyasasında şok dalgalanma: Dolar ve Euro sert yükseldi! Döviz piyasasında şok dalgalanma: Dolar ve Euro sert yükseldi!