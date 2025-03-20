İBB soruşturması piyasaları sarstı: Akaryakıta zam geliyor!

İBB’ye yönelik devam eden soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu ve 106 kişinin gözaltına alınması sonrasında döviz kurlarında sert hareketlilik yaşandı.

Dolar ve Euro’nun yükselişiyle birlikte, akaryakıt fiyatlarının da bu gelişmeden doğrudan etkileneceği belirtiliyor. Akaryakıta hafta başından itibaren kademeli olarak zam gelmesi bekleniyor.

Gazeteci Olcay Aydilek’in aktardığına göre, dövizdeki yükselişin akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıması kaçınılmaz görünüyor. Benzin, motorin ve LPG’de ardışık zamlar bekleniyor. Aydilek'e göre, salı günü benzinin litre fiyatına 1,30 TL zam yapılacak, çarşamba günü motorin fiyatları 1 TL artacak, perşembe günü ise LPG fiyatlarına 65 kuruş zam bekleniyor.