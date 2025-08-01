İstanbul’da temmuz enflasyonu belli oldu

İstanbul’da 2025 yılı temmuz ayına ait enflasyon verileri belli oldu. İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından yayımlanan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’ne göre, kentte temmuz ayında perakende fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 1,93 oranında arttı.

Aynı dönemde yıllık bazda ise, yani 2024 yılının temmuz ayına kıyasla, fiyatlardaki artış oranı yüzde 42,48 olarak gerçekleşti.