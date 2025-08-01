İstanbul’da temmuz enflasyonu belli oldu

İstanbul’da 2025 Temmuz ayı enflasyon verileri açıklandı. İTO’nun yayımladığı son verilere göre fiyatlar bir ayda yüzde 1,93 arttı. Yıllık bazda artış ise yüzde 42,48’e çıktı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İstanbul’da temmuz enflasyonu belli oldu
Yayınlanma: Güncellenme:

İstanbul’da 2025 yılı temmuz ayına ait enflasyon verileri belli oldu. İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından yayımlanan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’ne göre, kentte temmuz ayında perakende fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 1,93 oranında arttı.

Aynı dönemde yıllık bazda ise, yani 2024 yılının temmuz ayına kıyasla, fiyatlardaki artış oranı yüzde 42,48 olarak gerçekleşti. 

Ralli yarışında dehşet: Araç kalabalığın içine daldı, can kaybı varRalli yarışında dehşet: Araç kalabalığın içine daldı, can kaybı varDünya
‘Şekersiz’ yasağı başladı! Yeni kurala uymayana satış yok‘Şekersiz’ yasağı başladı! Yeni kurala uymayana satış yokGündem
enflasyon
Günün Manşetleri
İstanbul’da temmuz enflasyonu belli oldu
70 ilde dev uyuşturucu operasyonu
PARTİLERİN KOMİSYON ÜYELERİ BELLİ OLDU
HÜKÜMET YENİ BİR TEKLİF SUNDU
''Göğsünü rüzgarlara siper etmiş büyük bir devrimci''
GREV ERTELEME KARARI HUKUKA VE İÇ CEPHEMİZİN BİRLİK İHTİYACINA AYKIRIDIR
RUSYA DEPREMİ TÜRKİYE'Yİ ETKİLER Mİ?
KOMİSYON ÇALIŞMALARA BAŞLIYOR
GREV MİLLİ GÜVENLİK GEREKÇESİYLE ERTELENDİ!
AÇLIK VE YOKSULLUK SINIRINI AÇIKLADI
Çok Okunanlar
Güncel altın fiyatları Güncel altın fiyatları
Meteoroloji o illere müjdeyi verdi Meteoroloji o illere müjdeyi verdi
Bakanlık ifşa etti! Bakanlık ifşa etti!
Akaryakıta zam geliyor! Akaryakıta zam geliyor!
Acil nakit ihtiyacı olanlar dikkat! Acil nakit ihtiyacı olanlar dikkat!