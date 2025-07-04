İstanbul’da yaşamanın bedeli ağırlaştı: Dört kişilik ailenin ortalama yaşam maliyeti 93 bin lirayı aştı

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) tarafından her ay düzenli olarak yayımlanan “İstanbul’da Yaşam Maliyeti” araştırmasının 2025 Haziran sonuçları açıklandı.

Dünya Gazetesi'ne göre, İstanbul’da yaşayan dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti bir önceki aya kıyasla yüzde 1,90, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 47,13 oranında arttı.

Buna göre İstanbul’da bir ailenin yaşaması için ihtiyaç duyduğu ortalama tutar 93 bin 465 TL’ye yükseldi. Bu rakam, 2024 yılının haziran ayında yaklaşık 63 bin 500 TL civarındaydı.

1.600 HANENİN GÜNLÜK HARCAMALARI TEK TEK TAKİP EDİLDİ

Araştırma kapsamında, İstanbul’da farklı bölgeleri temsil edecek şekilde seçilen 1.600 hanenin harcamaları bir ay boyunca her gün izlendi.

Toplam 10 ana başlık ve 321 maddelik tüketim sepetinde yer alan ürünlerin fiyat, miktar ve tür verileri dikkate alınarak hesaplama yapıldı.

Uzmanlar ve akademisyenlerin katılımıyla belirlenen metodoloji doğrultusunda, alışverişlerin yapıldığı market, mağaza, pazar gibi yerlerin bilgileri de kayıt altına alındı.

189 ÜRÜN DETAYLI ŞEKİLDE İNCELENDİ

Hane tüketiminin yüzde 81,4’ünü oluşturan 189 ürünün fiyat değişimleri ayrı ayrı takip edildi. Bu ürünlerin fiyatlarındaki değişim, tüketici eğilimlerine ve temel ihtiyaç gruplarına göre analiz edildi.

Araştırmada baz alınan yaşam maliyeti, 2 yetişkin ve 2 çocuktan oluşan 4 kişilik aile yapısına göre belirlendi ve eşdeğer ferdi maliyetler üzerinden hesaplandı.