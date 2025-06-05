Kamu işçisinin toplu sözleşme teklifi bayramdan sonra açıklanacak

Hükümet, yaklaşık 600 bin kamu işçisinin toplu iş sözleşmesi süreciyle ilgili teklifini Kurban Bayramı’nın ardından kamuoyuna açıklayacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, teklifin sunulmasının hemen ardından müzakerelerin başlayacağını duyurdu.

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Kamu işçisinin toplu sözleşme teklifi bayramdan sonra açıklanacak
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Toplu sözleşme süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Bakan Işıkhan, “Yaklaşık 600 bin kamu işçisinin toplu sözleşme süreci devam ediyor. İnşallah bayramdan sonra ilk teklifimizi kamu işçilerimize sunmuş olacağız,” dedi.

Bakan Işıkhan, TÜHİS’in teklifini yapmasının ardından müzakere sürecinin başlayacağını belirterek,

“Süreci Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı birlikte yönetiyor,” ifadelerini kullandı.

Görüşmelerin uzlaşıyla sonuçlanacağına inancını da vurgulayan Işıkhan, “İşçi sendikalarımızla bir araya geldiğimiz o masada uzlaşıyla bu süreci tamamlayacağımıza yürekten inanıyorum,” dedi.

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ konfederasyonları, ortak hazırladıkları Kamu Çerçeve Protokolü’nü 27 Şubat 2025’te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na sunmuş ve toplu sözleşme süreci başlamıştı. Ancak hükümetin teklifini sunmaması nedeniyle iki haftadır toplantılar yapılamıyor. Şimdiye kadar dört toplantı yapılmış, ancak somut bir sonuç alınamamıştı.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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