KFC Türkiye’ye geri dönüyor: İlk restoranlar ne zaman açılacak?

HD İskender, Pidem ve Makarnam gibi markalarıyla tanınan ve 300’ü aşkın restorana sahip HD Holding, KFC’nin Türkiye’deki operasyonlarını üstlenecek. Şirketten yapılan açıklamada, işbirliğinin markanın ülkede güçlü bir şekilde geri dönüşünü hedeflediği vurgulandı.

İLK ŞUBELER 2025’İN SONUNDA AÇILACAK

HD Holding ve KFC’nin planlamasına göre, Türkiye genelinde yeni restoranlar kademeli olarak açılacak. İlk şubelerin 2025 yılının sonuna doğru hizmete girmesi bekleniyor.

KFC, daha önce Türkiye pazarında faaliyet göstermiş ancak operasyonlarını durdurmuştu. Yeni işbirliği sayesinde marka, modern konseptlerle yeniden müşterilerin karşısına çıkacak.