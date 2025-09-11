KFC Türkiye’ye geri dönüyor: İlk restoranlar ne zaman açılacak?

Dünyaca ünlü kızarmış tavuk zinciri KFC, Türkiye pazarına geri dönüyor. Restoran işletmecisi HD Holding, KFC ile stratejik bir franchise anlaşması imzaladığını duyurdu. Bu işbirliğiyle markanın Türkiye’de yeniden yapılanma süreci hız kazanacak.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
KFC Türkiye’ye geri dönüyor: İlk restoranlar ne zaman açılacak?
Yayınlanma:

HD İskender, Pidem ve Makarnam gibi markalarıyla tanınan ve 300’ü aşkın restorana sahip HD Holding, KFC’nin Türkiye’deki operasyonlarını üstlenecek. Şirketten yapılan açıklamada, işbirliğinin markanın ülkede güçlü bir şekilde geri dönüşünü hedeflediği vurgulandı. 

İLK ŞUBELER 2025’İN SONUNDA AÇILACAK

HD Holding ve KFC’nin planlamasına göre, Türkiye genelinde yeni restoranlar kademeli olarak açılacak. İlk şubelerin 2025 yılının sonuna doğru hizmete girmesi bekleniyor.

KFC, daha önce Türkiye pazarında faaliyet göstermiş ancak operasyonlarını durdurmuştu. Yeni işbirliği sayesinde marka, modern konseptlerle yeniden müşterilerin karşısına çıkacak.

Motosikletli saldırganlar hastane bahçesinde ateş açtı: 1 yaralıMotosikletli saldırganlar hastane bahçesinde ateş açtı: 1 yaralıYurt
Merkez Bankası faiz kararını açıkladıMerkez Bankası faiz kararını açıkladıEkonomi
Günün Manşetleri
Hangi ürünlerde eşek eti bulundu?
2 Belediye Başkanı AK Parti’de
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Son 24 saatte 79 kişi hayatını kaybetti
Kadına şiddete karşı 5. Ulusal Eylem Planı yolda!
Limon ve elmaya ihracat denetimi
Çocuk katil olmaz, ihmal edenlere göz yumulmayacak
Sahte karot raporu ve rüşvet iddiası
52 kaçakçı ve 666 göçmen yakalandı
Habertürk ve Show TV'ye el konuldu
Çok Okunanlar
Meteoroloji’den kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı: 11 Eylül hava durumu Meteoroloji’den kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı: 11 Eylül hava durumu
Yatırımcılar dikkat: Altında son durum ne oldu? Yatırımcılar dikkat: Altında son durum ne oldu?
Meteoroloji açıkladı: 12 Eylül’de sağanak yağış vuracak şehirler belli oldu Meteoroloji açıkladı: 12 Eylül’de sağanak yağış vuracak şehirler belli oldu
Hangi banka ne kadar kazandırıyor? Hangi banka ne kadar kazandırıyor?
11 Eylül 2025 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG kaç TL? 11 Eylül 2025 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG kaç TL?