Mart ayının en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu! Euro, Altın'ı geride bıraktı

Mart ayında yapılan değerlendirmelere göre, Euro en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu. Peki, diğer finansal araçlar nasıl performans gösterdi? İşte, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi ve Tüketici Fiyat Endeksi ile yapılan hesaplamalara göre en çok kazandıran yatırım araçları...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Mart ayının en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu! Euro, Altın'ı geride bıraktı
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Mart ayında yatırımcılarını en fazla kazandıran araç, Euro oldu. Ekonomim'e göre, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile yapılan indirimli hesaplamalarda, Euro'nun reel getirisi yüzde 4,42 oranına ulaşırken, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile yapılan hesaplamada ise bu oran yüzde 3,83 oldu.

Altın, geçtiğimiz aylarda olduğu gibi, yatırımcısına kazandırmaya devam etti. Yİ-ÜFE ile yapılan indirimli hesaplamada, külçe altın yüzde 2,90 oranında reel getiri sağlarken, TÜFE ile yapılan hesaplamada ise bu oran yüzde 2,31 oldu. Altının performansı, yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü bu araca olan ilgisini artırıyor. Külçe altın, üç aylık, altı aylık ve yıllık değerlendirmelerde de en yüksek getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Borsa İstanbul'un BİST 100 endeksi, Mart ayında yatırımcılarına kaybettirdi. Yİ-ÜFE ile yapılan hesaplamada BİST 100, yüzde 1,66 oranında bir kayıp yaşarken, TÜFE ile yapılan hesaplamada ise kayıp oranı yüzde 1,08 oldu. Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) ise hem Yİ-ÜFE ile hem de TÜFE ile yapılan hesaplamalarda kaybettiren yatırım araçları arasında yer aldı. Yİ-ÜFE ile yapılan değerlendirmeye göre, DİBS’in kaybı yüzde 1,90 olurken, TÜFE ile yapılan hesaplamada ise bu oran yüzde 2,46 oldu.

KÜLÇE ALTIN'IN YILLIK PERFORMANSI DA ÜSTÜN

Külçe altın, yıllık değerlendirmelerde de zirvede. Yİ-ÜFE ile yapılan hesaplamada, külçe altın yıllık yüzde 22,20 oranında reel getiri sağlarken, TÜFE ile yapılan hesaplamada ise bu oran yüzde 9,28 oldu.

Yıllık değerlendirmede mevduat faizi ve DİBS, yatırımcısına olumlu getiriler sağladı. Mevduat faizi, Yİ-ÜFE ile yapılan hesaplamada yüzde 12,70, DİBS ise yüzde 6,18 reel getiri sağladı. Ancak, Amerikan Doları, Euro ve BİST 100 endeksi, hem Yİ-ÜFE hem de TÜFE ile yapılan hesaplamalarda yatırımcısına kaybettirdi.

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